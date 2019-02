Eixen

„Ja, wir sterben nicht aus“, freute sich Eixens Bürgermeister André Bonitz über den neuen Mitbürger, den er am Dienstag begrüßte. Ben-Louis erblickte am 25. Januar das Licht der Welt. „Ein Wunschkind. Ich bin überglücklich“, sagt Mutter Jasmin Wessel. Der Junge ist das erste Neugeborene in der Gemeinde, das mit dem Ende vergangenen Jahres beschlossenen Begrüßungsgeld willkommen geheißen wird. 300 Euro überreichte André Bonitz. „Eine tolle Geste. Ich finde es schön, dass sich die Gemeinde um den Nachwuchs kümmert“, sagt die 18-jährige Mutter.

Und die Gemeinde wird in diesem Jahr wohl noch öfter den Haushalt mit der Baby-Ausgabe „belasten“ müssen. Vier weitere Kinder werden in der Gemeinde bislang in diesem Jahr erwartet. Mit dann fünf Neugeborenen wäre der jährliche Eixener Schnitt von vier übertroffen. Und vielleicht werden es ja noch mehr. Das Jahr hat ja gerade erst begonnen.

Geschenke in anderen Gemeinden

Auch in anderen Gemeinden werden Babys mit einem Geschenk begrüßt. Prerow zahlt beispielsweise 500 Euro. In Marlow gibt es ein Paket mit einem Willkommensschreiben der Stadtverwaltung, einer Jahreskarte für den Vogelpark, einem historisches Buch über die Stadtgeschichte und einem Marlow-Schnuller. In Zingst bekommen frischgebackene Eltern einen 100-Euro-Gutschein, in Ribnitz-Damgarten einen Willkommensgruß und einen Bernstein.

Robert Niemeyer