Ribnitz-Damgarten

Ein Hausbesitzer hat am Dienstagabend zwei jugendliche Einbrecher auf frischer Tat erwischt. Er konnte die Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die zwei 16- und 17-jährigen Jugendlichen gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Ribnitz-Damgarten. Dort öffneten und durchwühlten sie mehrere Zimmer sowie Schränke. Als der Hauseigentümer gegen 22.10 Uhr heimkehrte, bemerkte er die Jugendlichen, die soeben flüchten wollten, und hielt diese bis zum Eintreffen der Polizeibeamten im Haus fest.

Jugendliche in Untersuchungshaft

Die beiden 16- und 17-Jährigen wurden von den Beamten vorläufig festgenommen und in Gewahrsam in das Polizeirevier Ribnitz-Damgarten gebracht. Noch in der Nacht erfolgte laut Polizei die Vernehmung der Jugendlichen durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund.

Am Mittwoch hat die Staatsanwaltschaft Stralsund Haftbefehl beantragt. Am Nachmittag wurden die Jugendlichen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser bestätigte den Antrag und ordnete die Untersuchungshaft gegen die beiden Jugendlichen an, die zurückliegend bereits zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden waren und auch für weitere Straftaten im Bereich Ribnitz-Damgarten in Betracht kommen. Sie befinden sich nun in einem Jugendvollzug.

Timo Richter