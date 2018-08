Barth

Die Bürgermeisterwahl in Barth (Vorpommern-Rügen) wirft allmählich ihre Schatten voraus. Am 4. November sind die Einwohner der Vinetastadt aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Vor wenigen Tagen endete die Bewerbungsfrist. „Es sind Bewerbungen eingegangen“, sagt Gemeindewahlleiter Maik Engelhardt auf Nachfrage. Kandidaten stünden damit jedoch noch lange nicht fest.

Bewerbungen werden gesichtet

Am Donnerstag ist ein Termin im Barther Rathaus angesetzt. Dann werden sich die Stadtvertreter einen ersten Überblick über die Bewerber machen. Erst wenn konkrete Wahlvorschläge eingereicht und bestätigt sind, stehen die Kandidaten endgültig fest. Wahlvorschläge werden in der Regel von den Fraktionen bzw. Mitgliedern der Stadtvertretung gemacht. Aber auch Einzelbewerbungen ohne Partei im Rücken sind möglich.

Auf Nachfrage halten sich die Fraktionen der Barther Stadtvertretung noch bedeckt. Es habe zwar bereits eine Beratung gegeben, sagte Holger Friedrich, Vorsitzender der SPD-Fraktion und stellvertretender Stadtpräsident. „Doch wir sind noch in der Findungsphase.“ Noch im August soll es eine Entscheidung geben. Friedrich selbst kann nicht kandidieren. Er ist zu alt.

„Ein Herz für die Stadt“

Es sei möglich, aber nicht zwingend notwendig, dass der von den Genossen unterstützte Kandidat auch ein SPD-Parteibuch hat. „Wichtig ist, dass der Kandidat bereits kommunalpolitische Erfahrung hat und sein Herz für die Stadt schlägt, er mit Fingerspitzengefühl Barth voranbringt“, so Friedrich. „Und es sollte jemand sein, der nicht die Karriereleiter raufklettern möchte.“

Ähnliche Töne gibt es von der CDU-Fraktion. „Wir brauchen jetzt eine langfristige Lösung, jemanden, der sich mit der Materie auskennt und vor allem die Bauvorhaben in der Stadt qualifiziert begleitet“, sagt Stadtpräsident Ernst Branse. Vorzugsweise sollte der Kandidat in Barth wohnen und möglichst von der gesamten Stadtvertretung getragen werden. Ein weiterer Punkt: „Der neue Bürgermeister sollte die Gemeinden im Amtsbereich besser mitnehmen“, so Branse. Innerhalb des CDU-Stadtverbands gebe es bereits erste Ideen und Namen. Konkreter werde es jedoch erst nach dem Termin im Rathaus. Branse selbst werde jedoch nicht kandidieren.

„Das neue Stadtoberhaupt muss für Barth etwas bewirken“, sagt Dirk Leistner, Vorsitzender der FDP-Fraktion. Noch-Amtsinhaber Stefan Kerth habe seine Sache gut gemacht, doch es gebe auch Punkte, die verbessert werden könnten. Ob es einen eigenen FDP-Kandidaten gibt, sei offen. „Wir haben Namen im Kopf, aber wir warten erstmal den Termin am Donnerstag ab“, so Leistner.

Kein Karriere-Sprungbrett

Das werde auch die Wählergemeinschaft „Bürger für Barth“ tun, teilte Frank Selchow mit, Stadtvertreter für die WfB. „Wir brauchen eine gute Mischung aus Politiker und Verwaltungsmensch“, sagt Selchow. Dabei legt er den Schwerpunkt eher auf letzteres. „Es sollte ein Fachmann sein, der die Verwaltung gut organisiert und der gut vernetzt ist.“

Mario Galepp, Einzelbewerber in der Stadtvertretung und zweiter stellvertretender Stadtpräsident wünscht sich ebenfalls einen Kandidaten, der „ganz viel Herzblut für die Stadt und ihre Bürger hat und das Amt nicht als Sprungbrett für die Karriere sieht.“

Niemeyer Robert