Ribnitz-Damgarten

In den kommenden Monaten sind die Vorboten eines 650-Millionen-Euro-Projekts in der Region unteregs sein. Im Auftrag des Stromnetzbetreibers 50Hertz Transmission GmbH stehen in der Region zwischen Marlow und Dierhagen Vermessungsarbeiten an. Auch landschaftsökologische Geländekartierungen, Baugrunduntersuchungen ab September und archäologische Voruntersuchungen ab Oktober sind geplant.

Hintergrund ist die Verbindung der Höchstspannungs-Gleichstromnetze von Deutschland und Schweden unter dem Titel „Hansa Powerbridge“. Dafür wird ein 300 Kilometer langes Stromkabel unterirdisch verlegt, 180 Kilometer davon auf deutscher Seite. Die 75 Kilometer lange Trasse auf dem Festland führt vom Umspannwerk in Güstrow an Dummerstorf und Sanitz im Landkreis Rostock vorbei sowie nördlich von Marlow an Ribnitz-Damgarten vorbei nach Dierhagen.

Anlandung in Dierhagen-Ost

In Dierhagen-Ost ist der Übergang des Kabels in die Ostsee vorgesehen. „Für die Anlandung ist auf einer Länge von circa 500 Metern ein schonendes Horizontalspülbohrverfahren geplant“, erklärt Christian Brehm, Sprecher von 50 Hertz. Dabei soll das Kabel von der Dierhäger Landseite aus Straße, Dünen und Strand in Richtung der Ostsee unterirdisch queren. „So bleiben Straße, Dünen und Strand intakt. Dieses Verfahren haben wir bereits bei anderen Offshore-Projekten eingesetzt. Die von uns gesammelten Erfahrungen sind sehr positiv“, so Brehm.

Während der in der nächsten Zeit anstehenden Voruntersuchungen sei es auch notwendig, dass die Mitarbeiter der Firmen Privatgrundstücke betreten. Die jeweiligen Eigentümer sollen spätestens 14 Tage vorher darüber informiert werden.

„Das Projekt ist ein wichtiger Schritt hin zu einem einzigen europäischen Strommarkt“, sagt Brehm. Die „Hansa Powerbrdige“ soll überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien aus Mecklenburg-Vorpommern nach Hurva in Schweden transportieren, wo der Strom in Pumpwerken gespeichert werde und bei Bedarf zuück nach Deutschland geholt werden können.

Inbetriebnahme spätestens 2026

In MV wird mehr Strom aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt, als verbraucht. Ziel sei es zudem, auch Süddeutschland mit dem Strom zu versorgen. Die Kosten für das Projekt teilen sich 50Hertz und das schwedische Unternehmen Svenska kraftnät. Der Baustart ist für 2023 geplant. Neben der Verlegung des Kabels soll am Umspannwerk in Güstrow eine Konverteranlage entstehen, um den Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln. Das Gleichspannungskabel und der Konverter sollen eine Leistung von 700 Megawatt haben. 2026 soll die „Hansa Powerbridge“ ans Netz gehen und Strom transportieren.

Bis dahin sind noch einige formelle Hürden zu nehmen. 2020 sollen die Planfeststellungsunterlagen für den Verlauf der Trasse eingereicht werden. 2022 soll der Planfeststellungsbeschluss erfolgen.

Genauer Trassenverlauf offen

Wo genau die Trasse entlangläuft, steht also noch nicht fest. „Wir befinden uns noch in einem sehr frühzeitigem Planungsstadium. Demnach ist eine Durchquerung von Ortschaften derzeit nicht geplant. Soweit es möglich ist, wird die Kabeltrasse weiträumig an Siedlungen vorbei verlaufen“, sagt Christian Brehm. Mit speziellen Verfahren, etwa dem Horizontalbohrspülverfahren oder Pressbohrverfahren, sollen auch Straßen so unterquert werden, dass sie nicht beschädigt werden oder in offener Bauweise gebaut werden muss. Damit könne der Verkehr auf wichtigen Straßen ohne Baustellen weiter fließen.

Nur auf weniger wichtigen Wegen sei eine offene Bauweise möglich, da die Verfahren sehr zeitaufwändig und teuer sind. Das Kabel verläuft in einer Tiefe von 1,50 bis 1,80 Metern. Geschützt wird das elf bis zwölf Zentimeter dicke Kabel von eben mit einem Gitter in 1,20 Metern Tiefe.

Die Bundesnetzagentur hat den Bedarf für das Netzausbauvorhaben „Hansa Powerbridge“ im Netzentwicklungsplan Strom 2017 bis 2030 festgestellt. Mit dem Projekt soll laut 50Hertz ein wesentlicher Beitrag zur Stabilisierung des deutschen Strompreises geleistet werden.

Infoveranstaltungen am Donnerstag und Freitag Die 50Hertz Transmission GmbH mit Sitz in Berlin ist ein deutscher Übertragungsnetzbetreiber. Das Unternehmen betreibt das Höchstspannungs-Stromnetz im Osten Deutschlands einschließlich Berlin sowie im Raum Hamburg mit einer Stromkreislänge von rund 10200 km. Das Unternehmen mehr als 1000 Mitarbeiter. Die Bürger der Region können sich bei Infoveranstaltungen vor Ort noch vor dem Start des Genehmigungsverfahrens über das Projekt „Hansa Powerbridge“ informieren. Das Info-Mobil hält am Donnerstag, 9. August, von 9 bis 12 Uhr auf dem Ribnitzer Marktplatz sowie am Freitag, 10. August, von 9 bis 12 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in der Strandstraße in Dierhagen.

Niemeyer Robert