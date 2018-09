Born

Klaus-Dieter Holtz will Bürgermeister in Born werden. Der 54-Jährige tritt für die neu gegründete Freie Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born an. Noch ist Holtz, der seit 19 Jahren als Gemeindevertreter auf der politischen Bühne des Boddendorfs zu Hause ist, Mitglied der Freien Wählergemeinschaft Borner Alternative.

Streit hemmt Entwicklung

Am Samstag hat Holtz seine Kandidatur für die Bürgermeisterwahl im Mai kommenden Jahres auf dem Facebook-Profil der neuen Wählergemeinschaft angekündigt. Grund: „Die Auseinandersetzungen auf der letzten Gemeindevertretersitzung haben uns einmal mehr gezeigt, dass es dringenden Handlungsbedarf gibt, die Streitkultur in unserem idyllischen Boddendorf zu beenden.“ In der Vergangenheit war Holtz regelmäßig teilweise lautstark mit Bürgermeister Gerd Scharmberg (Bürger für Born) aneinander geraten.

Respektvoller Umgang

Die „fehlgeleitete Ortspolitik der letzte zehn Jahre“, schreibt Holtz in dem Online-Beitrag, habe zur Spaltung der Dorfgemeinschaft geführt und hemme jegliche Entwicklung im Ort. Seine Ziele als Bürgermeister seien eine „ehrliche, transparente Gemeindepolitik und ein sachlicher, respektvoller Umgang miteinander. Nur so kann die Ortsentwicklung in eine positive Richtung gelenkt werden.“

Schaffung bezahlbaren Wohnraums ein Ziel

In seinem Programm heißt es, er wolle gemeinsam mit den Bornern „unseren Heimatort lebenswerter gestalten“. Wichtig sind ihm dabei die Erhaltung des Ortsbildes mit seinen darßtypischen, reetgedeckten Häusern und Boddenwiesen. Auch will Holtz tragfähige Konzepte für gemeindeeigene Immobilien entwickeln und durchsetzen, bezahlbaren Wohnraum schaffen und für ein Angebot von Sport- und Freizeitmöglichkeiten sorgen.

Weitere Punkte folgen

Darüber hinaus werde es noch viele weitere Punkte geben, sagte Holtz gestern auf Nachfrage. Äußern dazu wollte er sich noch nicht, verwies auf eine spätere Veröffentlichung auf Seiten der Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born. Auch zur Wählergemeinschaft Borner Alternative wollte sich Holtz nicht äußern. Er sei noch Mitglied der Gemeinschaft.

Borner Alternative will sich neu aufstellen

Deren Vorsitzender Georg Kranz hüllte sich auch weitgehend in Schweigen und stellte eine Erklärung der Borner Alternative in etwa 14 Tagen in Aussicht. Nur: Der Wechsel Klaus-Dieter Holtz’ zu einer anderen Wählergemeinschaft stelle keine Spaltung der Borner Alternative dar. Die Aktion sei innerhalb der Wählergemeinschaft beschlossen worden. Und: Die Borner Alternative werde es auch weiterhin geben. „Wir werden uns ganz neu aufstellen“, sagte Georg Kranz gestern.

Richter Timo