Ahrenshoop

Eine Urlauberin hat in der Nacht zum Sonntag in einem Hotel im Ahrenshooper Ortsteil Niehagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen oder mehrere Einbrecher überrascht und in die Flucht geschlagen. Die 61-jährige Frau war gegen 1.30 Uhr durch Geräusche im Zimmer wach geworden, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Neubrandenburg berichtete. Sie hätte daraufhin laut geschrien, worauf der oder die Eindringlinge durch das Badfenster geflüchtet seien. Der oder die Täter hätten zuvor das Fenster aufgehebelt, um in das Hotelzimmer zu gelangen. Die Bewohnerin und ihr 62-jähriger Mann seien nicht verletzt worden. Beamte des Kriminaldauerdienstes Stralsund sicherten Spuren am Tatort.

