Ahrenshoop

Ein wenig klingt es so, als solle in dem Ostseebad Ahrenshoop eine Revolution angezettelt werden. Eine Revolution für Umweltschutz und Eigenverantwortung – das Ganze im Namen der Kunst. 25 Dialoge sollen stattfinden vom März bis Juli, um jeweils 25 Jahren internationalem Stipendienprogramm des Künstlerhauses Lukas, der zeitgenössischen Kunst im Neuen Kunsthaus Ahrenshoop sowie der Edition Hohes Ufer Ahrenshoop einen Rahmen zu geben. Dazu kommt das 125-jährige Bestehen des Künstlerhauses Lukas, der eigentlichen Wiege des Kunstschaffens in dem Ort.

Im Dialog mit Künstlern und Fachleuten will Gerlinde Creutzburg, selbst seit 25 Jahren im Namen der zeitgenössischen Kunst in Ahrenshoop aktiv, Menschen aus der „Komfortzone“ herauslocken, also deren eingefahrenen Gewohnheiten bestenfalls ändern. Viele Themen der Kunst, sagt die 63-Jährige, seien auch Themen der Zeit. Dieses Netz will Gerlinde Creutzburg engmaschiger knüpfen. „Es nutzt nichts, wunderbare Kunst zu produzieren, wenn gleichzeitig des Welt hopps geht.“

Vierfach-Jubiläum

Für das Vierfach-Jubiläum hat sich Gerlinde Creutzburg Hilfe ins Haus geholt. Den ersten Teil der Dialog-Reihe kuratiert Maria Thiel zusammen mit der Ahrenshooper Kunst-Ikone. Die 32-jährige Architektur-Studentin aus Berlin steuerte etliche Ideen zum Themenkomplex Umwelt/Wohnen/ Digitalisierung bei. Zusammen mit Asima Amriko gestaltet Gerlinde Creutzburg den zweiten Themenkomplex. Da geht es im weitesten Sinn um das Miteinander.

Für die hehren Ziele des Projekts hat sich die Kunstmacherin vor allen in Schweden umgeguckt. Die Skandinavier gelten als Vielflieger. Doch Gerlinde Creutzburg hat ermittelt, dass inzwischen „viele ganz bewusst auf das Fliegen verzichten“. Das spielt ihr natürlich in die Karten. Am Ende wird sie davon sprechen, dass es jetzt um das „Eingemachte“ geht, um die ganze Erde. Der Politik will die Künstlerin Beine machen, appelliert aber ebenso an die eigene Verantwortung. „Jeder muss sich Gedanken machen“. Die Meere sind bald mehr von Plastikabfällen gefüllt als von Fischen, zitiert sie einen immer wieder vorgebrachten Gedanken des Bundespräsidenten.

Änderung des Bewusstseins

Und das ist Teil des Programms: Es sollen nicht nur Reden geschwungen werden. Am liebsten ist Gerlinde Creutzburg und ihrer helfenden Kraft Maria Thiel eine Änderung des Bewusstseins. Und das kann mit Kunst erfolgen. Gerade junge Künstler sind intensiv an aktuellen Themen dran. Die Veranstaltungsreihe zum Vierfach-Jubiläum ist laut Gerlinde Creutzburg mehr als nur ein Appell für mehr Umweltschutz durch eigenes Zutun. Aus Ahrenshoop, hofft sie, sollen Impulse ausgehen für eine grundlegende Änderung persönlicher Einstellungen. Künstler sieht sie dabei als mächtig an, diese Gedanken zu unterstützen. „Wir wollen etwas bewegen“, sagt Gerlinde Creutzburg, will aber nicht eine Bewegung sein.

Doch sind es die großen Themen wie Ressourceneinsparung oder die Vermeidung von Plastikmüll, die die Initiatorin antreiben. Mit den Co-Kuratorinnen hat sich Gerlinde Creutzburg junge Hilfen ins Haus geholt, die solche Themen noch intensiver bearbeiten würden. Im Gegensatz zu langjährig tätigen Künstlern würden die noch nicht auf einen breiten Erfahrungsschatz beziehungsweise großes Repertoire zurückgreifen können. Eine „Komfortzone“ existiert da noch nicht. Also engagierten sich gerade junge Künstler in dem gesellschaftlichen Diskurs besonders aktiv. Nämlich, sagt Gerlinde Creutzburg, sind junge Künstler besonders intensiv in der Umwelt-Diskussion beteiligt. Das zeige auch das Jubiläums-Projekt: „Wir sind in einer gesellschaftlichen Diskussion, in der Künstler einbezogen sind.“

Erinnerungen

Einige der ehemaligen Stipendiaten haben sich für das Jubiläum angekündigt. Gerade das Künstlerhaus Lukas habe sich als besonderer Arbeitsort für zahlreiche Kunstschaffende erwiesen. Der Autor Martin Mosebach beispielsweise erinnert sich an einen Aufenthalt im Künstlerhaus Lukas an eine einmalige Kombination intensiven Arbeitens und ebensolcher Erholung. Die Autorin Judith Schalansky, heute eine anerkannte Schriftstellerin, wurde anfänglich im Künstlerhaus Lukas gefördert.

Gut 1500 Stipendiaten waren in den vergangenen Jahren zu Gast im Künstlerhaus Lukas – eine Gemeinschaft jedenfalls, um eine „Revolution“ anzuzetteln. Hoteliers in Ahrenshoop unterstützen das Projekt.

Timo Richter