Dierhagen

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist am Dienstagabend die Ribnitz-Damgartener Polizei gerufen worden. In Dierhagen (Vorpommern-Rügen) war offenbar ein herrenloses Kamel unterwegs. Passanten hatten das Tier in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße erblickt, wo es sich laut Angaben der Polizei unbeaufsichtigt auf dem Fußweg bewegte. Das Tier war offenbar in Richtung Strand unterwegs.

Gegen 19.50 Uhr war die Polizei informiert worden. Als die Beamten in Dierhagen eintrafen, war das Tier bereits eingefangen worden, bevor möglicherweise Schlimmeres passieren konnte. Das Kamel gehört zu einem Zirkus, der derzeit in dem Ostseebad gastiert. Drei Kamele hat der Zirkus laut Polizei.

Immer wieder brechen offenbar Tiere aus Zirkussen aus, auch in unserer Region. Zuletzt waren bei einem Zirkus-Gastspiel in Barth und Ribnitz im September vergangenen Jahres Elefanten entkommen, wie Augenzeugenberichte belegen (Die OZ berichtete).

Niemeyer Robert