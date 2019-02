Barth

Stefan Fricke steht vor der Barther Marien Kirche und blickt zufrieden nach oben. „Wir haben schon drei Turmfalken-Paare. Die Zeichen stehen auf Frühling“, sagt der Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Sankt Marien. Für die Restaurierung der Kirche sei der milde Winter ein Segen. Denn seitdem die Restauratoren am 7. Dezember vergangenen Jahres ihre Arbeit begonnen haben, mussten sie keine Zwangspause aufgrund der Witterung einlegen. „Sie haben nur eine kurze Weihnachtspause gemacht. Ansonsten arbeiten sie in der Woche von etwa sieben Uhr morgens bis halb neun abends“, sagt der Pastor. Zwei Teams arbeiten derzeit am Gewölbe der Kirche. Die komplette Kirche ist von innen eingerüstet und auf etwa zwölf Metern Höhe befindet sich eine Plattform, auf der die Restauratoren arbeiten. Allein das Aufbauen des Gerüstes hat fast zehn Wochen gedauert. „Jede einzelne Stange und jedes Brett musste einzeln hereingetragen werden“, sagt der Vorsitzende des Kirchbauvereins St. Marien Barth, Konrad Lanz. Im Schnitt seien drei bis fünf Mitarbeiter im Einsatz gewesen. Die Kanzel wurde eingehaust, um sie bei den Bauarbeiten zu schützen. „Eigentlich muss sie zumindest auch gereinigt werden und auch am Holzaufsatz fehlen einige Ecken und Kanten, aber in der aktuellen Maßnahme ist es im Moment noch nicht drin. Dafür fehlten die finanziellen Mittel“, erklärt Stefan Fricke.

Konzertbesucher spenden für Sanierung

Das ist ein Grund, warum der Kirchbauverein sich gemeinsam mit dem Förderverein Barther Kirchenmusik entschieden hat, Benefizkonzerte zur Unterstützung der Restaurierung zu veranstalten. Unter dem Motto „Die Orgel schweigt, die Musik spielt weiter“ finden vom 9. März bis zum 15. Dezember insgesamt 20 Veranstaltungen statt, die meisten davon vom Juni bis September. Die Besucher zahlen keinen Eintritt, werden aber um eine Spende gebeten. Der Förderverein Barther Kirchenmusik übernimmt alle anstehenden Kosten, unter anderem für die Werbung sowie die Honorare der Künstler, sodass das Geld zu 100 Prozent in die Restaurierung der Kirche fließen kann. Die Konzerte finden in der Katholischen Kirche, in der Kapelle im Bibelzentrum oder im Gemeindehaus statt. Zudem wird zu Baustellenandachten mit dem Posaunenchor Barth in die Marien Kirche eingeladen. Ein weiterer Grund für die Konzertreihe ist, dass aufgrund der Bauarbeiten die Sommerkonzertreihe, in deren Mittelpunkt die wertvolle Buchholz-Orgel von 1822 steht, ausfällt. Denn aufgrund der Arbeiten ist die Orgel seit Herbst vergangenen Jahres zum Schutz in ein Holzhaus eingebaut. „Seit mehr als 40 Jahren gibt es diese Reihe und wir haben nach einer Alternative gesucht, um die Tradition nicht abbrechen zu lassen“, berichtet Konrad Lanz.

Mit feinen Pinseln gegen den Dreck

1890 haben sich die Arbeiter hier verewigt. Quelle: Anika Wenning

Die Baustellenandachten in der Marienkirche sollen den Besuchern zudem die Möglichkeit geben, den Fortschritt der Arbeiten mitzuerleben. Denn während der Sanierung ist die Kirche ansonsten geschlossen. Pastor Stefan Fricke ist froh, dass die Arbeiten aufgrund des milden Winters so gut vorangehen. Auf der Plattform in zwölf Metern Höhe finden derzeit die Reinigungsarbeiten statt. Mit feinen Pinseln wird das Gewölbe Stück für Stück vom Dreck der letzten rund 160 Jahre befreit. „Dort oben im Gewölbe, wo die Restauratoren arbeiten, war seit 1860 niemand mehr“, berichtet Pastor Stefan Fricke. „Einige Arbeiter haben sich dort verewigt.“ Damals, von 1857 bis 1863, sei auf Veranlassung Friedrich Wilhelms IV. von Preußen die letzte umfassende Umgestaltung der Kirche erfolgt. Im Stile der Neugotik und im Sinne der Romantik und des Pietismus erstrahlte der vorher im nüchtern weiß gehaltene Kirchenraum neu.

Nach der Reinigung des Gewölbes müssen die Risse ausgebessert werden. „Reinigen, festigen korrigieren, so ist der Ablauf“, sagt Pastor Stefan Fricke. Nur an einigen Stellen müsse davon abgewichen werden, weil die Gefahr bestehe, dass beim Reinigen lose Ornamente beschädigt werden. Bei einigen Rissen sehe man, dass sie bereits 1860 da waren. Damals habe man an einigen Stelle nur Holzkeile in die Ritzen gesteckt. Beschädigte Stellen an den Ornamenten würden im Anschluss von den Restauratoren ausgebessert. „Unterbrechungen werden ersetzt“, erklärt Pastor Stefan Fricke. „Sie werden aber nicht einfach überstrichen, sondern das, was noch da ist, wird überarbeitet und vorsichtig ausgebessert.“

Anika Wenning