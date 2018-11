Barth

Die Schließung der Jugendherberge zum Ende der Saison 2019 (die OZ berichtete ) bewegt viele Barther. Zahlreiche Einwohner waren am Montagabend zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur gekommen. Der Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes M-V des Deutschen Jugendherbergswerkes (DJH), Kai-Michael Stybel, war auf Einladung gekommen. „Wir haben einen guten Standort und haben mit dem Reitstall ein Alleinstellungsmerkmal. Und jetzt soll die Jugendherberge schließen“, erklärte der Ausschussvorsitzende Mario Galepp. Dass im Gegenzug die Jugendherberge in Ribnitz-Damgarten, die deutlich weniger Übernachtungen habe, gerade ausgezeichnet worden sei, könne er nicht verstehen. So zählte die Jugendherberge in Barth im vergangenen Jahr insgesamt 18499 Übernachtungen, in Ribnitz-Damgarten waren es 6052.

„Eine solche Entscheidung treffen wir nicht willkürlich. Auch als gemeinnütziger Verein müssen wir auf die Wirtschaftlichkeit achten. Ertrag und Aufwand müssen stimmen“, meinte Kai-Michael Stybel. Insgesamt habe der DJH-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 16 eigene Häuser. „Es gibt Standorte, die sind erfolgreich und andere sind weniger erfolgreich. Das misst sich nicht an Übernachtungszahlen, sondern an der Wirtschaftlichkeit“, erklärte der Vorstandsvorsitzende. Zwar gelte im Verband das Motto: „Die Starken tragen die Schwachen“, allerdings sei das nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Das Ergebnis der Jugendherberge in Barth sei schon seit vielen Jahren defizitär und nun habe man reagieren müssen. Seit acht Jahren seien die Übernachtungszahlen in Barth rückläufig. Vor allem die eigentliche Zielgruppe – Schulklassen sowie Kinder- und Jugendgruppen – komme seltener nach Barth. Im Gegenzug seien die Ausgaben, unter anderem die Lebensmitteleinkäufe, Arbeitskräfte und auch Energie, stets gestiegen. Hinzu komme, dass der bauliche Aufwand für die Instandhaltung sehr hoch sei.

Stadt ist Eigentümer der Fläche

Mit der Stadt, der die Liegenschaft gehört, sei der DJH-Landesverband im Gespräch. „Es ist nicht unser Interesse, dort eine Brache zu hinterlassen. Wir erhalten den Betrieb in der Saison 2019 aufrecht und suchen gemeinsam nach Potenzialen der Nachnutzung. Wir kommen unserer Verantwortung nach“, sagte Kai-Michael Stybel. Bislang gebe es einen Interessenten. Kritik gab es, dass der Verband den Beschluss, die Jugendherberge nach der Saison 2019 zu schließen, bereits gefasst hatte und erst dann mit dem Eigentümer der Fläche – der Stadt Barth – gesprochen habe. Diese Vorgehensweise sei beschämend, sagte einer der anwesenden Barther.

Mitarbeiter wurden informiert

Auf die Frage des Ausschussmitgliedes Holger Friedrich, wann genau die Stadt von der Schließung erfahren habe, reagierte der Vorstandsvorsitzende ausweichend. „Vor ein paar Wochen“, erklärte er. Allerdings habe es mit dem damaligen Bürgermeister, Dr. Stefan Kerth, bereits im vergangenen Jahr ein Gespräch über die Situation der Jugendherberge gegeben. Was nach der Schließung der Jugendherberge mit den Pferden und dem Mobiliar geschehe, müsse mit dem möglichen Nachnutzer besprochen werden. Die Mitarbeiter, die während der Saison in der Barther Jugendherberge beschäftigt sind, seien informiert worden. „Das war eine faire Ankündigung, wie lange mit dem Arbeitgeber zu rechnen ist“, sagte Kai-Michael Stybel. Für die Festangestellten gelte das deutsche Arbeitsrecht.

Anika Wenning