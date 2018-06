Kunden und Apotheker spenden für Vogelpark

Eine große Überraschung erwartet die Mitarbeiter des Marlower Vogelparks heute. Erika Meding, Inhaberin der Ribnitzer Recknitz-Apotheke, sammelte zusammen mit ihren Kollegen in ihren beiden Filialen insgesamt 1000 Euro für den Wiederaufbau des beliebten Marlower Tierparks. Die Kunden sowohl in Ribnitz als auch in der Wustrower Fischland-Apotheke seien sehr spendenfreudig gewesen, erzählt sie: „Wir, auch meine Kollegen Marian Timm und Katharina Schilling aus Wustrow, freuen uns sehr, dass sie trotz der Unwetter-Schäden nie den Mut aufgegeben haben und so einen wunderbaren Park mit viel Fleiß aufbauten.“ Wer spenden möchte, die Sparschweine stehen noch immer hungrig in beiden Apotheken bereit. FOTO: CAROLIN RIEMER

OZ