Ahrenshoop

Erika und Frank Sparfeldt aus Gommern bei Magdeburg sind die Besucher 199999 und 200000 im Kunstmuseum Ahrenshoop. Die beiden Rentner sind regelmäßig zu Gast im Museum und freuten sich am Donnerstag über ein Präsent, überreicht von der künstlerischen Leiterin des Hauses, Dr. Katrin Arrieta, und freien Eintritt beim nächsten Besuch. Frank Sparfeldt ist selber Künstler. Gerade haben er und seine Frau eine Ausstellung mit rund 80 eigenen Werken in Rathenow aufgebaut und eröffnet. Anschließend brachen sie zu einem Kurzurlaub nach Ahrenshoop auf. „Wir sind jedes Jahr im Ort und nehmen auch an Workshops teil“, erzählt der Maler. Seine Ehefrau Erika Sparfeldt ergänzt: „Wir sind sehr interessiert am Leben und der Geschichte der Künstlerkolonie Ahrenshoop.“

OZ