Barth

Den Namen des Märchens hat man sicherlich schon gehört, aber worum ging es noch einmal genau bei „Schneeweißchen und Rosenrot“ von den Gebrüdern Grimm? „Jeder kennt es, aber man weiß nicht mehr so richtig, was da war. Genau das ist eine gute Voraussetzung“, sagt der Berliner Paul Sonderegger, der bei dem Theaterstück, das am 2. Dezember in Barth Premiere feiert, Regie führt.

„Die Geschichte an sich ist schlicht und schnell erzählt. Zwei Mädchen wachsen alleine bei ihrer Mutter auf und wollen die Welt entdecken. Sie begegnen immer wieder Gefahren. Unter anderem einem Bären und in unserem Stück auch einem Jäger, der den Bären jagt. Außerdem treffen sie einen Zwerg, bei uns sind es sogar zwei Zwerge.“ Dem Zwerg würden Schneeweißchen und Rosenrot mehrmals in brenzligen Situationen helfen, unter anderem als er sich seinen Bart im in einem Baum klemmt. „Es ist die Geschichte des Großwerdens. Die Mädchen müssen auf diesem Weg Prüfungen bestehen und Erfahrungen machen und reifen dabei zu Erwachsenen heran“, sagt der Regisseur. Und ohne zu viel zu verraten: Es gibt am Schluss eine Verwandlung und ein glückliches Ende.

Stück für die ganze Familie

Die Herausforderung für den Regisseur. Er sollte ein Stück schreiben, das für die ganze Familie und schon für Kinder ab vier Jahren geeignet ist. „Jeder sieht das Theaterstück mit seinen Augen und versteht das, was er oder sie schon verstehen kann“, sagt der 50-Jährige So könnten sich die jüngeren Schauspieler mit den Mädchen identifizieren, die viele Abenteuer erleben. Ältere Kinder würden sehen, dass sich die Mädchen für junge Männer interessieren und die Erwachsenen verfolgen, was bei den ersten Annäherungsversuchen so alles schief gehen kann.

„Und auch die Sprache ist schon für Vierjährige verständlich. Mir war es wichtig, dass sich Kinder und Erwachsene mit den Figuren identifizieren können“, sagt Paul Sonderegger. „Es gibt viele Interpretationsmöglichkeiten des Märchens und auch viele Filme, die ich mir angesehen habe. Mich hat bei dem Märchen vor allem die Geschichte dahinter interessiert. Ich wollte die Entwicklung der Figuren auf der Bühne zeigen“, berichtet der Regisseur. „Dabei wollte ich aber auch eine heitere und positive Geschichte erzählen. Ich möchte die Zuschauer mit an die Hand nehmen. Ich möchte, dass die Leute etwas erleben und dazu gehört auch immer, dass sie etwas mitnehmen.“ Denn vor allem beim Kindertheater gehe es darum, etwas zu vermitteln. „Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, aber ein Theaterstück für Kinder sollte eine Vorbildfunktion haben.“ Kindertheater sei immer ein Schwerpunkt seiner Arbeit gewesen. „Kinder sind ein ehrliches Publikum. Denen kann man nichts vormachen. Was man ihnen zeigt, prägt sie. Im besten Fall sogar ein Leben lang.“

Bühnenbild ganz ohne Digitaltechnik

Besonders freuen könnten sich die Theaterbesucher auch auf das Bühnenbild und die Kostüme von Stefan A. Schulz. „Die Kostüme sind märchenhaft und passen perfekt zum Stück und wir haben ein tolles, wirkungsvolles Bühnenbild, das mit klassischen Mitteln gemacht ist. Es gibt keine Digitaltechnik, keine Projektionen“, sagt Paul Sonderegger. „In einer ansonsten durchdigitalisierten Welt finde ich das ganz wichtig.“

Paul Sonderegger führt zum ersten Mal Regie an der Vorpommerschen Landesbühne. „Ich finde es toll, wie viel hier gemacht wird. Ich bin beeindruckt, wie umfangreich das Programm ist“, meint der 50-Jährige. Die Arbeit mit den Schauspielern – Hannah Ostermeier (Rosenrot), Severine Schabon (Schneeweißchen), Paola Brandenburg (Mutter), Steven Nowacki (Bär), Paul Gräntzel (Jäger), Tom Büning (Feinwurz) und Philipp Haase (Grobwurz) – mache sehr viel Spaß. „Sie nehmen es sehr ernst und haben große Freude am Spielen.“ Der 50-Jährige könne sich gut vorstellen, dass er nicht zum letzten Mal an der Vorpommerschen Bühne Regie führt.

Premiere am 2. Dezember „Schneeweißchen und Rosenrot“wird am 2. Dezember um 15 Uhr zum ersten Mal im Theater in Barth gezeigt. Weitere Vorstellungen sind vom 3. bis zum 6. Dezember jeweils um 9 und 11 Uhr. Zwei weitere Märchen werden im Barther Theater aufgeführt. „Der Zauber von Oz“ am 11. und 12. Dezember jeweils um 9 und um 11 Uhr sowie am 26. Dezember um 15 Uhr und „Des Kaisers neueste Kleider“ am 16. Dezember um 15 Uhr sowie am 17. und 18. Dezember um 9 und um 11 Uhr. Karten können telefonisch unter 039 71/268 88 00 vorbestellt werden oder an der Theaterkasse, Trebin 35a, am Dienstag von 14 bis 16 Uhr und am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr gekauft werden.

Anika Wenning