Barth

Der Vorsitzende des Barther Heimatvereins, Mario Galepp, will bei der Bürgermeisterwahl am 4. November in Barth (Vorpommern-Rügen) antreten. Der 44-Jährige will dann Nachfolger von Dr. Stefan Kerth werden, der ab Oktober das Amt des Landrates des Landkreises Vorpommern-Rügens übernimmt. „Ich habe am Mittwoch meine Unterlagen abgegeben. Jetzt muss der Wahlausschuss entscheiden, ob ich zugelassen werde“, berichtete Mario Galeppam Freitag gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

„Ich bin gebürtiger Barther und mein Herz schlägt für Barth. Ich bin davon überzeugt, dass die Stadt noch mehr Potenzial hat.“ Der Entschluss sei erst in den vergangenen zwei Wochen in ihm gereift. „Viele Barther haben mich angesprochen und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte“, erklärte der 44-Jährige. „Ich habe Familienmitglieder nach ihrer Meinung gefragt und mich dann entschieden, die Unterlagen einzureichen.“ Seit 2009 ist Mario Galepp Stadtvertreter. „Dadurch bin ich am Geschehen nah dran“, sagte der 44-Jährige, der als Einzelbewerber antritt. „Mir ist es wichtig, parteilos zu sein. Ich möchte den Kontakt zu allen Bürgern halten und möchte nicht in eine bestimmte Schiene gepresst werden.“

Bislang zwei Wahlvorschläge

Bereits am Montag hatte der ehemalige Barther Bürgermeister Matthias Löttge seinen Wahlvorschlag im Rathaus abgegeben (die OZ berichtete). Zunächst muss allerdings geprüft werden, ob der 60-Jährige überhaupt kandidieren darf. Laut Kommunalwahlgesetz dürfen Kandidaten am Tag der Wahl das 60. Lebensjahr nicht vollendet haben. Wenn seine Bewerbung jedoch als Wiederwahl und nicht als Neuwahl eingestuft werde, liege das Höchstalter für eine Kandidatur bei 64 Jahren.

Matthias Löttge war von April 1997 bis Ende September 2006 bereits Bürgermeister der Stadt Barth. Anika Wenning

Anika Wenning