Fischland-Darß-Zingst

Immer seltener legen Menschen ihre Weihnachtsgeschenke unter den heimischen Weihnachtsbaum. Immer häufiger geschieht das während eines Aufenthalts in Hotels auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Die Buchungszahlen zum Heiligen Abend gehen hoch. Bisher waren die beiden Feiertage nach der Bescherung traditionell die Anreisetage für den bevorstehenden Jahreswechsel.

„Stetig steigend“ nennt beispielsweise Isolde Heinz, Direktorin des Strandhotels Fischland und des Hotels Dünenmeer in Dierhagen, die Buchungszahlen zum Heiligen Abend. Und dann feiern die Gäste nicht allein in ihren Zimmern, sondern gemeinsam im Foyer oder Restaurant. Für den Abend wird in den Hotels ein besonders Angebot gemacht: Es gibt ein besonderes Essen natürlich mit Gans; eine Andacht sowie eine Lesung der Weihnachtsgeschichte sind auch in den zurückliegenden Jahren gut angekommen, wie Isolde Heinz sagt. Jetzt steigen auch die Besucherzahlen.

Weihnachtsmann bringt Präsente

Gleich nebenan, im Ostseehotel Dierhagen, ist für den Heiligen Abend kein Zimmer mehr zu bekommen. Seit acht Wochen sei das Hotel komplett ausgebucht, sagt Hoteldirektor Günter Finhold. Die Arrangements über den Festtag hinweg kämen bereits seit mehreren Jahren gut an. „Wer da nicht rechtzeitig bucht, hat dann das Nachsehen.“ Natürlich werde ein besonderes Buffet geboten, dazu eine Feier mit Weihnachtsmann. Jeder Gast erhält laut Günter Finhold ein Präsent.

Knapp halb gebucht sind bis dato die Betten im Hotel Der Fischländer in Ahrenshoop. Im Laufe der Jahre habe die Zahl der Gäste, die bereits Heiligabend vor Ort sind, stetig zugenommen, sagt Nadine Scheewel von der Rezeption. Erstmals nach 20 Jahren bleibe das Restaurant geschlossen, die Gäste würden das Festmenü im benachbarten Hotel The Grand genießen.

„Enorm gesteigert“ haben sich die Gästezahlen zum Heiligen Abend im Hotel Haferland in Wieck. Laut Eigentümer Bernhard Evers ist das Haus an dem Tag zu rund 80 Prozent gebucht, bis zum Jahreswechsel sei das Hotel dann komplett ausgebucht. „Vor zehn Jahren sah das noch ganz anders aus.“ Das Hotel sei dann weihnachtlich dekoriert, es werde ein besonderes Menü angeboten. Ein eigenes Programm mit Weihnachtsmann wird es aber nicht geben, „solche Späßchen machen wir nicht“, sagt Bernhard Evers.

Spanne reicht von ausgebucht bis geschlossen

Das Hotel Waldschlösschen in Prerow ist am Heiligen Abend bis jetzt etwa zur Hälfte gebucht. „Das war in den vergangenen Jahren in etwa auch so“, sagt Inhaber Michael Jahncke. Es habe nur einen leichten Anstieg der Gästezahlen an dem Tag gegeben. Angeboten werden besondere Aktionen wie beispielsweise eine Fackelwanderung am Strand, die Gäste können sich ein eigenes Programm zusammenstellen. Eine gemeinsame Bescherung findet im Restaurantbereich statt.

Seit zwei Wochen ist das Hotel Vier Jahreszeiten in Zingst nahezu komplett ausgebucht. Bis Weihnachten wird das Hotel dann komplett gebucht sein, ist Empfangsleiter Carsten Steinbrück überzeugt. Das war auch in den zurückliegenden drei Jahren so. Im Foyer des Vier Jahreszeiten wird am Heiligabend wieder eine große Bescherung gefeiert.

Es geht auf der Halbinsel aber auch anders: Erst gar nicht geöffnet über die Weihnachtstage ist beispielsweise das Hotel Seebrücke in Zingst. Mitgeschäftsführer Mirko Bark sagt: „Weihnachten gehört der ganzen Familie.“ Seit der Übernahme des Hotels im Jahr 2006 haben die Beschäftigten über Weihnachten frei. „Erst zum Jahreswechsel sind wir wieder am Start“, so Mirko Bark. Die Nachfrage, das Weihnachtsfest in dem Hotel zu verbringen, sei da. Solange es wirtschaftlich zu verantworten sei, solle die bestehende Regelung nicht geändert werden.

Timo Richter