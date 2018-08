Barth

Gegen 9 Uhr hat am Freitag ein Baggerführer bei Barth einen Strang der Hauptstromleitung auf den Zingst beschädigt. Das 20 000 Volt-Kabel wird am Nachmittag repariert. Die Arbeiten sollen bis in den späten Nachmittag dauern. In Folge der Havarie fiel der Strom in Pruchten und Bresewitz sowie in Zingst und Prerow aus. Das Ostseebad Prerow konnte bis 10 Uhr wieder über eine aus Ribnitz-Damgarten kommende Leitung mit Energie versorgt werden. Ab 13.45 Uhr war der Strom überall wieder vorhanden, sagte ein Sprecher des Energieversorgers Edis.

