Trinwillershagen

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) hat beim sich beim traditionellen Neujahrsempfang des Landkreises Vorpommern-Rügen zuversichtlich in Sachen Darßbahn gezeigt. „Die Darßbahn wird, glaube ich, kommen, das kann man sagen“, sagte Merkel am Freitagabend zu den geladenen Gästen in Trinwillershagen. Allerdings sei nun das Land Mecklenburg-Vorpommern gefordert. „Ohne Landesbeteiligung geht es nicht.“ Die Darßbahn, also die geplante Verlängerung der Bahnstrecke Velgast-Barth auf den Zingst und auf den Darß, ist eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte der Region.

Darüber hinaus lobte Merkel das Engagement des Landes und des Landkreises in Sachen Breitbandausbau. Diesen hatte der neue Landrat Stefan Kerth ( SPD) bei seinem ersten Neujahrsempfang zum Thema gemacht. „Mit Lichtgeschwindigkeit in die Zukunft“ lautete das Motto des Abends. „Vorpommern-Rügen ist privilegiert. Dank kluger Entscheidungen wird der Landkreis mit Glasfaser erschlossen“, so Kerth, der dabei seinen Vorgänger Ralf Descher ( CDU) hervorhob, der den flächendeckenden Breitbandausbau forciert hatte.

Im Mittelpunkt des Abends standen jedoch verdiente Bürger des Landkreises. Als Frau des Jahres 2018 wurde Petra Voss für ihr langjähriges Engagement im Stralsunder Hospizverein und ihre Verdienste um den Bau eines stationären Hospizes in der Hansestadt ausgezeichnet. Der Kulturpreis des Landkreises ging an den Bergener Klaus Möbus für seine Verdienste um das Theater Putbus. Sportler des Jahres wurde Klas Ole Lass vom Stralsunder Ruderclub. Der 19-Jährige wurde vergangenes Jahr Junioren-Weltmeister und Deutscher Meister.

Robert Niemeyer