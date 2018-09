Fuhlendorf/Bodstedt

Wenn Gerd Wollesen (72) und Frank Ahrens (64) zu ihren Ferienhäusern nach Bodstedt in der Gemeinde Fuhlendorf (Vorpommern-Rügen) fahren, müssen sie immer mehrere Kanister Wasser im Gepäck haben. Denn aus den Wasserhähnen kommt kein Tropfen. „Wenn wir duschen oder auf Toilette gehen, müssen wir die Sanitäranlage in der Marina nutzen. Wir sind froh, dass wir das dürfen, aber das ist doch kein Zustand. Wir leben wie im finsteren Mittelalter, dabei wollten wir schon längst unsere Zeit hier genießen“, sagt Frank Ahrens, der selbstständig ist und das Haus in Bodstedt als Alterswohnsitz gebaut hat.

Laut Vertrag voll erschlossen

Das Problem: Die Häuser im Ferienhausgebiet Kranichblick – insgesamt sind es fünf, geplant waren ursprünglich 21 – sind nicht ans Wasser- sowie Abwassernetz angeschlossen. „Familie Wollesen und wir haben vor drei Jahren als erste voll erschlossene Grundstücke gekauft. So stand es in unserem Vertrag“, sagt Frank Ahrens. „Doch jetzt wird uns der Anschluss bewusst verweigert.“ So zumindest sehen es die beiden Hauseigentümer.

Laut Vertrag wäre eigentlich die Baufirma BKU in der Pflicht. Diese sollte für die Kommune die Anschlussarbeiten ausführen. „Die Firma ist allerdings mit Wirkung Januar 2018 in Insolvenz gegangen“, sagt Frank Ahrens. So seien sowohl Wasser, Abwasser und Regenwasser bis an die Grundstücksgrenze verlegt worden, doch danach ist Schluss. Der letzte Schritt – der Anschluss der Häuser an das Wasser- und Abwassersystem – sei nicht mehr ausgeführt worden. Dabei sei die Bauabnahme der Häuser bereits im Juni beziehungsweise Juli erfolgt. „Eigentlich hätten wir hier schon seit über einem Jahr arbeiten, leben und das Haus natürlich auch vermieten können. Doch das alles ist nicht möglich“, erklärt Ahrens.

Anschlusspflicht der Gemeinde?

Doch die beiden Hauseigentümer sind nicht nur von der Baufirma enttäuscht. Sie hatten auf die Unterstützung der Gemeinde gehofft. Denn wenn die Baufirma ihre Absprache mit der Gemeinde nicht einhalte, dann müsse diese sich um den Anschluss der Häuser kümmern, sagen die beiden, die bereits einen Anwalt eingeschaltet haben, der sie berät.

„Die Gemeinde hat eine Anschlusspflicht. Es kann doch nicht sein, dass der Streit auf unseren Rücken ausgetragen wird und wir die Leidtragenden sind“, sagt Gerd Wollesen aus Ahrensburg, der seinen Ruhestand in Bodstedt genießen wollte. „Mit uns wurde nie das Gespräch gesucht.“ Als es nach mehrmaligen Nachfragen dann doch zu einer Aussprache mit dem Fuhlendorfer Bürgermeister, Eberhard Groth, und dem Bauamt gekommen sei, habe es jedoch zunächst keine Einigung gegeben. „Wir haben schon versucht, auf die Gemeinde zuzugehen und uns finanziell einzubringen. Wir können ja verstehen, dass es eine schwierige Situation ist“, sagt Gerd Wollesen.

Kerth: „Das Ganze ist ein trauriges Kapitel.“

Danach wandten sich die Betroffenen an Barths Bürgermeister Stefan Kerth (SPD). Der hat eine ganz klare Meinung zu der Sache. „Herr Groth hat genau richtig reagiert“, sagt Kerth auf OZ-Nachfrage. Schließlich müsse das Geld für die Anschlüsse der Ferienhäuser ja auch irgendwo herkommen. Das gehe zulasten der Bewohner, denn die Gemeinde müsse das Geld an anderer Stelle sparen. Und dieser Schritt müsse erst einmal in Ruhe geprüft werden. „Das Ganze ist ein trauriges Kapitel“, meint Stefan Kerth. „Die Kosten werden dann auf alle anderen abgewälzt.“

In einem gemeinsamen Gespräch mit dem Anwalt der Hauseigentümer habe man sich nun allerdings geeinigt. „Die Gemeinde wird einen Teil zahlen und die Hauseigentümer den anderen Teil“, erklärt der Barther Bürgermeister. Der Fuhlendorfer Bürgermeister war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Anika Wenning