Marlow

„So, Pinkelpause“, sagt Enrico Storm und fährt auf der schmalen Landstraße zwischen Landsdorf und Kavelsdorf (Vorpommern-Rügen) an die Seite. Plötzlich kommt dem braunen Bäckermobil ein Auto entgegen. Der Fahrer lässt die Seitenscheibe hinunter. Storm fröhlich, fast singend: „Na, wollen wir was haben?“ „Ja sicher“, schallt es aus dem Kombi. Storm drückt den Knopf, der mitten im ländlichen „Nichts“ die Auslage des Verkaufswagens öffnet. Heiko Kauffmann steigt aus dem Fahrzeug und freut sich Storms fahrende Ladentheke noch anzutreffen. „Er hat einfach das beste Brot der Region und den besten Kundenservice, den man sich vorstellen kann“. Denn schließlich komme er auch auf Bestellung an die eigene Haustür.

Seit 27 Jahren fährt Enrico Storm schon für die Landbäckerei Kröger die Dörfer zwischen Marlow, Broderstorf und Tribsees ab. „100 Kilometer am Tag, 25 000 im Jahr“, sagt der 54-Jährige. Täglich geht es um 6.30 Uhr los. „In knapp einer Stunde belade ich dann die Auslage und beginne meine Tour“, sagt Storm. Heute gehe es über Dörfer rund um Marlow. Karlsruhe, Dudendorf oder Kneese:„Das sind etwa 15 bis 20 Stationen.“ Trotz des straffen Programms meistert Storm seine Tour in einem festen zeitlichen Rahmen. Daher wissen die Menschen ganz genau, wann die Backwaren in ihrer Straße einkehren. „Heute bist du aber spät“, wird er gerügt, wenn die Verkäufer-Frohnatur mal zehn Minuten später als üblich kommt.

Harte Zeiten für das Bäckerhandwerk Die Zahl der Handwerksbetriebehat sich in den letzten Jahren dramatisch verringert. Gab es 1990 landesweit noch 420 Bäcker, sind es heute noch knapp 189. Jedes Jahr schließen etwa zehn Betriebe. Die Zahl der Auszubildenden in der Branche habe sich dementsprechend seit 2010 von 200 auf gut 100 halbiert.Vor allem der kleine Landbäcker wird zur bedrohten Art. Gründe seien Konkurrenzdruck durch große Ketten, fehlender Nachwuchs und ausbleibende Kunden. Das Wirtschaftsministerium sieht Chancen für kleine Bäckereien in Nischenangeboten wie Biowaren. Die Landbäckerei Kröger ist von der food IT Consulting für die chemiefreie Herstellung zertifiziert. Hausbesuche des Kröger-Mobils kann man erfragen unter der Telefonnummer 03 82 24/356.

Versorgungstour auf dem Land

Storm hält vor einem Wohnhaus in Reddersdorf. „Ich bins wieder, der liebe Pittiplatsch“ schallt aus dem Bäckermobil, nachdem er die Lade öffnet und sich hinter seiner Theke postiert hat. Warum Pittiplatsch? „Das hat keinen tieferen Sinn, aber du kannst hier ja keinen Trauerkloß vorbeischicken“, sagt Storm mit einem breiten Grinsen. Uwe Lind tritt an das Fahrzeug und bestellt sich seine übliche Portion Brötchen. „Wir haben hier schon ein paar Jahre keinen Bäcker mehr im Ort. Daher ist es toll, dass das Mobil hier vorbeikommt.“ Eine andere Kundin beklagt, dass sie gesundheitlich nicht mehr Auto fahren könne. Sie ist auf Hilfe angewiesen. Storm biete ihr die letzte Möglichkeit, um an frische Backwaren zu kommen.

Storm kennt seine Kunden, ist trotz Zeitmangels immer für einen „Schnack“ zu haben und um einen flotten Spruch nicht verlegen. „War die Alte nicht mehr scharf genug? Ich meine die Brille“, sagt Storm auflachend, während er ein Mischbrot für einen Kunden vorbereitet. Viele der Menschen, die er besucht, kennt er länger als 20 Jahre. Er erlebt die Schicksale, das Glück und auch die Schattenseiten des Dorflebens hautnah. „Da geht es mal um häusliche Gewalt, Krankheiten und um den Tod.“ Wenn eine langjährige Kundin nicht wie üblich kommt, macht Storm sich auch schon mal Sorgen. „Das Durchschnittsalter liegt wohl so um die 70 Jahre. Da bekommt man natürlich mit, wenn jemand stirbt. Es wird ja auch geredet.“

Qualität überzeugt

Seit über zwei Jahrzehnten hat der gelernte Hafenfacharbeiter die Entwicklung auf dem Land täglich vor den Augen. An vielen Stellen werden die Straßen aufgegraben: „Hier kommt das schnelle Internet in den Ort.“ Im Zentrum des Landes zeigt der Verkäufer auf leere Schaufenster mit vergilbten Brezel-Zeichen. „Aber immer mehr Bäcker schließen.“ Warum das so ist? „Keiner will diesen Knochenjob mehr machen“, sagt Storm. Das Wirtschaftsministerium sieht Chancen für das Handwerk in Nischenprodukten wie Bio-Backwaren. Kröger produziert schon seit sechs Jahren chemiefrei, ohne Fertigmischungen oder Farbstoffe. Entsprechend setzt man hier auf Qualität, die spätestens in Bad Sülze deutlich wird. Obwohl der Ort einen Bäcker besitzt, stehen hier knapp zehn Personen an der Straße und warten auf die Krögerschen Leckereien. „Wenn Leute gute Ware kriegen, kommen sie auch“, sagt Storm.

Am Ende seiner Tour kommt er ins Träumen: „Ich spiele Lotto und wenn ich endlich gewinne, will ich mir was leisten.“ Er hält vor dem Moorbad-Sanatorium in Bad-Sülze. „Was für ein tolles Haus.“ Ob er trotz einiger Millionen auf dem Konto noch das Bäckermobil fahren würde? „Nein, sicher nicht, aber ich würde meine Nachfolge behutsam anlernen“, verspricht Storm. Was er stattdessen machen würde? Ein Gutshaus auf dem Land kaufen, dort alt werden, reiten lernen und sich vielleicht sogar die Brötchen von der Bäckerei Kröger vor das Haus bringen lassen.

Moritz Naumann