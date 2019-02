Ribnitz-Damgarten Streik - Mit wehender Fahne zu höherem Gehalt In Ribnitz sind am Mittwoch knapp 40 Lehrer und drei Forstmitarbeiter dem Streikaufruf nach Schwerin gefolgt. Die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes fordern mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Schulen hatten sich auf die Situation eingerichtet.

Heidrun Krohn (li.) von der Rudolf-Harbig-Schule in Damgarten sowie Anja Albrecht von der Bauermeister-Grundschule in Ribnitz sind am Mittwoch zum Streik nach Schwerin gefahren. Quelle: Timo Richter