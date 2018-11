Barth

Das war überraschend deutlich. Mit 31:22 (19:13) haben die Handballerinnen des SV Motor Barth den Ribnitzer HV besiegt und damit auch die Tabellenführung in der Verbandsliga von den Lokalrivalinnen übernommen. „Es hat alles gepasst. Ich hätte nicht gedacht, dass es so deutlich wird“, freute sich Motor-Trainer Martin Habermann über diesen Erfolg im Prestigeduell. Sein Ribnitzer Trainerkollege Tobias Klugmann meinte: „Man kann den Gegner nur beglückwünschen.“

Von Beginn an übernahmen die Hausherrinnen vor 150 Zuschauern in der gut besuchten Vineta-Sportarena die Initiative. Letztmalig war der Spielstand beim 1:1 in der 2. Minute ausgeglichen. Danach zogen die Bartherinnen davon, lagen schließlich mit 7:2 vorn. „Über weite Strecken lief es bei uns sehr gut. Die Abwehr hat wenig zugelassen und im Angriff war unsere Chancenverwertung vor allem in der ersten Halbzeit wesentlich besser als zuletzt“, analysierte Habermann. Ihm stand mit Nele Schumacher, die mit acht Toren erfolgreichste Werferin im Team, kurzfristig doch zur Verfügung. Zuletzt wurde sie mit Knieproblemen geschont. „Nele hat signalisiert, dass sie spielen möchte. Das hat uns natürlich geholfen“, meinte der Motor-Coach. Zur Pause lagen die Bartherinnen mit 19:13 vorn. Und auch im zweiten Durchgang blieben sie dominierend.

„Bei Motor Barth hat viel funktioniert, bei uns fast gar nichts. Wir haben in allen Belangen nicht zu unserer Normalform gefunden“, kommentierte Tobias Klugmann. Das große Manko sei die Defensive gewesen. Immer wieder kamen die Gastgeberinnen zu einfachen Torerfolgen, sorgten für eine frühe Vorentscheidung und bauten ihre Führung bis kurz vor dem Ende sogar auf zehn Tore aus (31:21, 58.).

„Diese Niederlage müssen wir uns selbst zuschreiben. Ich kann keine Spielerin herausheben“, kritisierte Klugmann, in dessen Mannschaft Isabel Ziegler (Urlaub) schmerzlich vermisst wurde. Hingegen konnten die Bartherinnen den Ausfall ihrer erfahrenen Kreisläuferin Claudia Thurow (Mittelfußbruch) wesentlich besser kompensieren.

„Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen, weil wir über die gesamte Spieldauer die bessere Mannschaft waren“, lobte Martin Habermann. „Jetzt wollen wir so lange wie möglich auch oben stehen bleiben“, ergänzte er. Eine Korrektur des Saisonziels werde es aber auch nach Übernahme der Spitzenposition nicht geben. „Wenn es weiter gut läuft, ist ein Platz unter den besten drei Teams der Verbandsliga möglich“, bleibt der Barther Trainer bei seiner vor dem Saisonbeginn getätigten Aussage.

Am kommenden Sonnabend (17 Uhr ) sind die Motor-Handballerinnen zu Gast bei der SG Uni Greifswald/Loitz. Der Ribnitzer HV empfängt in der heimischen Sporthalle Am Mühlenberg den Stralsunder HV. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. SV Motor Barth:Keller, Napp – Spörle, Schumacher 8/1, Ratschkowski 5, Schmidt 5, Heinze 5, Laß 4, Hansen 1, J. Saß 2, Claußnitzer 1. Ribnitzer HV:Hameister – Marzahl 8, J. Engel 6/1, Zitzen 2, Geist, Jenß 1, Neubauer 2, St. Engel 1, Gerhart 2, Herter, Potrick, Keichel, Bungeroth. Siebenmeter:Barth 3/2, Ribnitz 1/1. Strafminuten:Barth 0, Ribnitz 2.

Marco Schwarz