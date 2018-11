Zingst

Die Segelyacht "Anthea" ist am Sonntag gegen 11.30 Uhr in Höhe des Campingplatzes "Freesenbruch" gestrandet. Ursache war ein Maschinenschaden. Der Skipper wollte das Schiff vom Rostocker Stadthafen nach Barth überführen. Nach einem Stopp im Nothafen Darßer Ort wollte der 77-jährige Skipper am Sonntag die zweite Etappe in Angriff nehmen. Er blieb während des Strandens unverletzt. Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger hatten vergeblich versucht, das manövrierunfähige Boot in tieferes Wasser zu schleppen. Am Montag sollte die 8,60 Meter lange Yacht geborgen werden.

Zur Galerie Nach einem Motorschaden ist die Segelyacht „Anthea“ während einer Überführung von Rostock nach Barth in Zingst gestrandet, Verletzt wurde niemand.

Timo Richter