Museumshof und Experimentarium bauen an

Zingst. „Wir haben Gäste und Übernachtungszahlen gewonnen“, konstatierte er selbstbewusst während der Präsentation der Großereignisse in diesem Jahr.

Immer größer werde der Anteil von Gästen aus dem Ausland. Im zurückliegenden Jahr waren es immerhin annähernd 5000 Gäste, die sich jenseits der deutschen Grenze nach Zingst aufmachten. Im Wesentlichen begründet Krüger diese Steigerung auf Aktivitäten im fotografischen Bereich.

Insgesamt 1200 Veranstaltungen im vergangenen Jahr hätten dazu beigetragen, „dass wir immer wieder ausgewählt werden“, sagt der Tourismus-Chef des Seeheilbades. Dahinter stehe nicht nur Knowhow und Qualität, dazu gehöre auch ein dickes Portemonnaie. Allein das Budget für den Veranstaltungsbereich umfasse 1,2 Millionen Euro. Ganz zu schweigen von den ehrgeizigen Bauvorhaben: Der Museumshof wird erweitert, indem auf einem Innenhof ein Gebäude mit viel Glas gesetzt werden soll. Allein dieses Vorhaben werde mit rund 800 000 Euro veranschlagt. Dann die Erweiterung des Experimentariums, ein Sport- und Freizeitpark vis á vis des Hauses 54 und nicht zuletzt die Eröffnung einer dritten Tourismus-Information im sanierten Bahnhofsgebäude.

Und dann wird Zingst in einem Atemzug mit Tokio, New York, Salzburg oder Istanbul genannt werden, freute sich „Kulturattaché“ Rico Nowicki. Denn dort werde eine Leica-Galerie eröffnet, in der jährlich vier bis fünf Ausstellungen zu sehen sein werden. Fotografie ist auch in diesem Jahr das bestimmende Thema im Veranstaltungskalender. Das Umweltfotofestival „Horizonte“ vom 25. Mai bis 2. Juni mit mehr als 20 Ausstellungen, Fotomarkt, Multivisionsschauen, Openair-Installationen sowie das Jubiläum anlässlich des 125-jährigen Bestehens der National Geographic Society stellen andere Veranstaltungen nahezu in den Schatten. Zumal auch eigens für das Jubiläum der „Society“ ein bekannter Fernsehmoderator sein Kommen in den „Sehort“ Zingst angekündigt hat.

Und weitere Jubiläen stehen in diesem Jahr an: das 20. Kutterrudern um den Pokal des Bürgermeisters Ende Juli, die 20. Kunstmagistrale Mitte August oder das 15. Treffen der Shantychöre Mitte September. Erstmals findet der Landes-Trachtentag in Zingst statt.

tri