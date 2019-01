Potsdam/Barth

Der SV Motor Barth ist durchwachsen in die neue Saison der 1. Kraftdreikampf-Bundesliga gestartet. Die Mannschaft kam beim Wettkampf in Potsdam auf 1285,73 Punkte. Das war nur der zehntbeste Wert der insgesamt 16 Bundesliga-Mannschaften. Nur die sechs punktbesten Teams qualifizieren sich nach den drei Vorrunden-Wettbewerben für das Finale. Das wird am 29. Juni beim Gruppenersten der Staffel Süd ausge­tragen.

Bereits vor dem Auftakt in die neue Saison hatte sich Sven Lange, Abteilungsleiter Kraftsport beim SV Motor, zurückhaltend zu den Aussichten geäußert, mit einem Einzug in die Endrunde allerdings durchaus geliebäugelt. „Klar, unsere Ansprüche sind immer hoch. Aber eine konkrete Zielstellung haben wir mit der Mannschaft nicht besprochen“, hatte er gesagt. Aus den Augen verliert er nach dem ­Abschneiden in Potsdam, den Endrundenwettkampf allerdings nicht. „Noch ist in dieser Hinsicht nichts entschieden“, meinte er mit Blick auf die beiden noch ausstehenden Vorrunden-Wettkämpfe.

Pechvogel des Tages war aus Barther Sicht Tobias Persen, der normalerweise für mehr als 500 Punkte gut ist. Gleich beim ersten Versuch in der Auftaktdisziplin Kniebeugen verletzte er sich an der Wade und konnte die 340 kg nicht in die Wertung bringen. „ Tobias hat dann den zweiten Durchgang ausgelassen und es im dritten noch mal versucht. Aber da ging nichts mehr“, berichtete Lange. Damit lieferte Tobais Persen das Streichergebnis für den SV Motor. Der Mannschaft fehlten in der Endabrechnung so wertvolle Zähler. „Uns ist der wichtigste Punktebringer weggefallen. Wir hoffen nun vor allem, dass er sich nicht ernsthaft verletzt hat und damit dauerhaft ausfällt“, sagte Sven Lange.

Er lobte die übrigen drei Starter des Teams, die nun für das Mannschaftsergebnis sorgen mussten. „Sie haben vernünftige Leistungen abgerufen.“ Bester Motor-Athlet war Hannes Haase, der auf 471,76 Punkte (275 kg bei den Kniebeugen, 205 kg im Bankdrücken und 237,5 kg im Kreuzhaben) kam. Eduard Tepper (212,5 kg, 172,5 kg, 265 kg – 433,88 Punkte) und Jan Schnoor (242,5 kg, 165 kg, 265 kg – 380,10 Punkte) starteten ohne Equipment und lieferten solide Leistungen ab. Für Schnoor, der aus Neubrandenburg zur Motor-Mannschaft wechselte, war es das Debüt im Bundesliga-Team des Vereins, das sich in den vergangenen zehn Jahren acht Mal den deutschen Mannschaftsmeistertitel im Kraftdreikampf sicherte und zweimal ­Vizemeister wurde.

„Der Saisonauftakt verlief natürlich nicht optimal. Aber wir sind jetzt nicht niedergeschlagen. Im Gegenteil! Das Ergebnis motiviert uns, jetzt noch einmal alles zu geben“, versichert Sven Lange. Gelegenheit dazu haben die Barther am 6. April am zweiten Wettkampftag der Vorrunde. Diesen können die Motor-Athleten vor heimischem Publikum in der Sporthalle des Gymnasiums bestreiten. Zu Gast sind dann die Mannschaften vom Sanssouci Gym Potsdam, der Kampfgemeinschaft Bergen/ Gostorf sowie des Herrnburger AV.

Tabelle 1. Bundesliga Nord 1. SAV Erfurt 1408,24 2. Sanssouci GYM Potsdam 1390,05 3. KBV Bautzen 1380,39 4. VfB Klötze 1362,46 5. SV Motor Barth 1285,73 6. Herrnburger AV 1283,26 7. KG Bergen/ Gostorf 1237,75 8. KG Magdeburg/Schöneb. 1176,39 1. Bundesliga Süd 1. SC Oberölsbach 1560,23 2. AC Siegfried Darmstadt 1515,56 3. KSV Mainz 08 1458,88 4. Kraftsport Colonia Köln 1341,64 5. KSV Essen 1888 1331,34 6. TSV Katzwang 1273,35 7. SG Randersacker 1217,37 8. SV Fellbach 1162,80

Marco Schwarz