Saal

Leicht wird Reinhard Purtz der Abschied von seinen Vögeln nicht fallen. Aber der 79-Jährige muss die Tiere aus gesundheitlichen Gründen abgeben. 15 Wellensittiche, davon acht sogenannte Lutinos, sieben Diamanttäubchen – fünf Erwachsene und zwei Junge – sowie ein gutes Duzend Nymphensittiche hält der Saaler in seinen Volieren im Garten. „Mir ist es wichtig, dass sie in gute Hände kommen“, sagt Reinhard Purtz. „Ich gebe die Tiere nur zur Außenvolierenhaltung ab. Sie sollen nicht im Käfig gehalten werden. Das wäre gegen den Tierschutz.“ Etwas Besonderes seien seine acht Lutinos. „Das sind gelbe Wellensittiche. Die kommen nicht sehr häufig vor“, sagt der Saaler.

Ein Leben lang Tierliebhaber

Ein Tierliebhaber sei er schon sein Leben lang gewesen. „Wir hatten immer einen ganzen Zoo Zuhause. Wir hatten Hühner, Schafe und Tauben und eine Zeitlang auch ein Reh und Fasane. Alle im Ort wussten immer, dass ich ein Naturfreund bin und haben die Tiere dann bei mir abgegeben.“ Im Alter habe er sich dann für Tiere entschieden, die einfach zu halten sind. Der gebürtige Ostpreuße verbrachte seine Kindheit in Bartelshagen I und zog 1961 mit seiner Frau nach Saal. „Wir haben hier beide in der Schule als Lehrer angefangen. Damals war der Lehrermangel genauso groß wie heute“, erklärt der Rentner. Seinen Schülern habe er die Liebe zur Natur mitgegeben. Bis zur Wende arbeitete Purtz als Lehrer und übte danach verschiedene Tätigkeiten aus."„In Saal gab es als wir 1961 hierher zogen schon ein Sparte für Rassekaninchenzüchter. Ich habe mich dann dafür eingesetzt, dass auch Geflügel dazu kommt“, berichtet er.Hühner hat der Saaler auch noch immer auf seinem Grundstück. „Die nimmt eine Freundin von uns“, sagt er. Auch einige seiner Nymphensittiche hat er bereits im Herbst und Winter vergangenen Jahres abgeben, aber für die übrigen knapp ein Dutzend Vögel hat er bisher leider noch kein neues Zuhause gefunden.

Tierschutzverein hat keine Kapazität

„Ich habe mich auch schon vor einiger Zeit an den Tierschutzverein gewandt, aber sie haben keine Kapazitäten für die Vögel. Anzeigen habe ich auch schon geschaltet, aber bisher leider ohne Erfolg“, sagt Reinhard Purtz. Deshalb hoffe er nun auf diesem Wege, Interessenten für seine tierischen Lieblinge zu finden.

Interessenten können sich telefonisch melden

Denn die Zeit eilt. „Meine Frau und ich haben ganz kurzfristig zum 1. Oktober einen Platz im betreuten Wohnen in Ribnitz-Damgarten bekommen. Das ist für uns ein Glücksfall und wir sind sehr froh darüber, aber die Tiere können wir natürlich nicht mitnehmen und deshalb ist es wirklich sehr dringend.“ Seine Frau und er werden das Gezwitscher der Vögel allerdings sehr vermissen. „Wenn wir hier draußen im Garten bei Kaffee und Kuchen sitzen, ist es immer so schön, die Vögel zu hören“, sagt der Saaler. Und auch für seinen drei Meter großen Kaktus gibt es im neuen Zuhause in Ribnitz keinen Platz. „Er ist bereits über 20 Jahre alt und ich würde mich freuen, wenn sich jemand findet, der ihn nimmt“, meint Reinhard Purtz. Wer Interesse hat, kann sich bei Reinhard Purtz unter der Telefonnummer 038223/30276 melden

Anika Wenning