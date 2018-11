Born

Die denkmalgeschützte Remise auf dem Areal der Alten Oberförsterei erhält derzeit ein neues Dach. Ein bisschen ist es, die Kommune macht damit den zweiten Schritt bei der Entwicklung des Ensembles zu einem kulturellen Zentrum vor dem ersten.

Die Arbeiten ließen sich nicht länger aufschieben, es regnete bereits in die Ausstellung des Forst- und Jagdmuseums „Ferdinand von Raesfeld“ hinein. Ausstellungsstücke waren ebenso gefährdet wie die schon altersschwache Dachkonstruktion. Darum wurden die dringend anstehenden Arbeiten vorgezogen. Die Sanierung des Mauerwerks steht noch aus.

Umgekehrte Reihenfolge

Nach der zuletzt erteilten Baugenehmigung für die Sanierung des einstigen Pferdestalls – da soll das Forst- und Jagdmuseum einmal einziehen – hätte sich Bürgermeister Gerd Scharmberg (Bürger für Born) eine umgekehrte Reihenfolge beim Aufbau des neuen Dorfmittelpunktes gewünscht. Doch: Aufgrund der aktuellen Situation im Handwerker- und Bausektor muss auch Born warten, bis ein Unternehmen die entsprechenden Kapazitäten freimachen kann.

Die Bündel erreichen auf dem "Luftweg" ihren Verwendungsort. Quelle: Timo Richter

Zur Sicherung des denkmalgeschützten Gebäudes, das zu den ältesten auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst überhaupt zählt, erhält die Remise nun ein neues Rohrdach. Aus Österreich kommen die Rohr-Bündel, das heimische Rohr empfindet Dachdecker Ulf Sülflow als zu fein. Die einzelnen Stangen lägen zu dicht beieinander, sodass „zu wenig Luft zirkulieren kann. Das aber halte jeder Dachdecker anders, sagt Ulf Sülflow, abhängig sei die Wahl des Rohrs auch von der Dicke der Eindeckung oder der Überstände.

Altes Dach wird komplett abgenommen

Der alte Belag auf der Remise, 60 Jahre lang soll das Rohr da schon liegen, wird komplett abgenommen. Schwung um Schwung landet das alte Dachmaterial in einem Container. Den hat das Amt Darß/Fischland zur Verfügung gestellt, darin wird möglicherweise schon Material für das nächste Osterfeuer gesammelt, orakelt Ulf Sülflow.

Eine Gaube der noch nicht sanierten Dachfläche wird komplett ersetzt. Quelle: Timo Richter

Mit den alten Rohrbündeln verschwinden auch etliche Sparren und Dachlatten. Denn reingeregnet hat es in die Remise schon seit Längerem. Aufgrund der Undichtigkeiten sind auch einige Sparren an den Auflagen durchnässt gewesen. Die werden im Zusammenhang mit der Dachsanierung gleich ausgetauscht. Außerdem wurde ein nicht mehr genutzter Schornstein abgerissen, eine Fledermausgaube zum Innenhof hin wird ersetzt.

Verspäteter Arbeitsbeginn

Dass allerdings der geplante Fertigstellungstermin Ende dieses Monats gehalten werden kann, steht für Ulf Sülflow in den Sternen. Denn aufgrund der Öffnungszeit des Forst- und Jagdmuseum bis Ende Oktober konnte erst verspätet mit den Arbeiten begonnen werden. Und die sind wetterabhängig. So konnte beispielsweise am zurückliegenden Montag aufgrund des Niederschlags kaum gearbeitet werden.

Die Alte Oberförsterei will Born zu einem neuen kulturellen Zentrum umgestalten. Das Forst- und Jagdmuseum soll in den sanierten einstigen Pferdestall umziehen, in die alte Remise könnte eine gastronomische Einrichtung einziehen, sodass sich ein Aufenthalt in dem urtümlichen Ensemble auch außerhalb der Spielzeit der Darß-Festspiele lohnen würde.

Heftige Auseinandersetzungen

Zuletzt hatte es innerhalb der Borner Gemeindevertretung heftige Auseinandersetzung um das Museum gegeben. Streitpunkte waren unter anderem Gestaltung und Konzeption des neuen Forst- und Jagdmuseums sowie vor allem die Finanzierung des Vorhabens.

Nach dem Beginn der Entkernung des einstigen Pferdestalls wurden die Arbeiten gestoppt. Grund war der fehlende Abstand zu einem „Wald“. Das Problem konnte inzwischen gelöst werden, nun gestaltet sich die Suche nach geeigneten Baubetrieben als problematisch.

Gut 400 Quadratmeter Dachfläche auf der denkmalgeschützten Remise der Alten Oberförsterei in Born werden neu eingedeckt. Das Rohr stammt aus Österreich und ist nicht so fein wie hiesiges Rohr. Der Betrieb bevorzugt die Variante aufgrund einer besseren Belüftung. Neu ist, dass eine zusätzliche Foliendichtung vor eindringendem Wasser schützen wird. Zehn bis zwölf Bündel Rohr werden für einen Quadratmeter Dachfläche benötigt. Die einzelnen Bündel werden mit einem Draht, der mit einer speziellen „Nadel“ unter den Dachlatten hindurchgezogen wird, befestigt. Ein Schornstein der Remise wurde im Zusammenhang mit der Dachsanierung abgerissen, eine Fledermausgaube wird komplett neu erstellt. An dem Dach wurden in der Vergangenheit lediglich Notreparaturen vorgenommen.

Timo Richter