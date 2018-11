Klockenhagen

Die Nachfrage nach Baugrundstücken steigt weiter. Deshalb soll im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Klockenhagen im Frühjahr, spätestens im Frühsommer kommenden Jahres mit der Erschließung eines neuen Wohngebietes begonnen werden. Das trägt den Namen „Achterberg II“. 21 Baugrundstücke sollen hier erschlossen werden. Die Mitglieder des Ortsbeirates Klockenhagen unterstützen dieses Vorhaben und sprachen in ihrer Sitzung am Mittwochabend der Stadtvertretersitzung von Ribnitz-Damgarten einstimmig die Empfehlung aus, dem Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 81 „Wohnbebauung Achterberg II“ zuzustimmen. Hintergrund: Der Ribnitz-Damgartener Ortsteil Klockenhagen ist seit Jahren ein sehr beliebter Wohnungsbaustandort, doch die Stadt kann derzeit keine Baugrundstücke mehr anbieten. Vereinzelte Angebote gibt es nur noch von privaten Grundstückseigentümern. Mit dem Bebauungsplan „Achterberg II“ soll der großen Nachfrage entsprochen werden. Das neue Wohngebiet wird direkt an das bereits bestehende Wohngebiet Achterberg I anschließen. Vorgesehen ist, beide Wohngebiete über einen Geh-und Radweg miteinander zu verbinden. Die Erschließung des Wohngebietes Achterberg II erfolgt durch Ausbau der bereits bestehenden Zufahrten zur Mecklenburger Straße, erläuterte Jan Moldenhauer vom Stadtbauamt Ribnitz-Damgarten in der Sitzung des Ortsbeirates. Geplant sei eine Ringerschließung als Einbahnstraßenverkehr. Das soll zur Verkehrsberuhigung beitragen. Parallel zur Erschließung soll mit der Vermarktung begonnen werden.

Kathrin Prange (Die Unabhängigen), die Vorsitzende des Ortsbeirates, fragte, ob die Entwässerung des neuen Wohngebietes geklärt sei. Diese Frage sei gelöst, so Moldenhauer. Das Regenwasser werde über die sich auf dem gegenüberliegenden Acker befindlichen Gräben, die in den Brückengraben einmünden, abgeführt.

Ortsbeiratsmitglied Tino Leipold (Die Unabhängigen) wollte wissen, ob es denn angesichts der großen Nachfrage möglicherweise bereits Überlegungen für ein Baugebiet „Achterberg III“ gebe. Diese Frage gab OZ an Guido Keil vom Bauamt Ribnitz-Damgarten weiter. Er machte deutlich, dass es erst mal andere Möglichkeiten gebe. Dabei verwies er darauf, dass sich die Mecklenburger Straße 17 noch immer im Verfahren befinde. Dort könnten bis zu elf Häuser gebaut werden. Dazu müsste allerdings das Wasserproblem gelöst werden.

Was Bauwillige besonders interessieren wird: Wie hoch ist der Quadratmeterpreis im künftigen Baugebiet Achterberg II? Zwischen 85 und 130 Euro pro Quadratmeter wie im Baugebiet Sandhufe IV in Ribnitz, fragte einer der Anwesenden. Guido Keil sagte auf OZ-Anfrage, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Preise genannt werden können, er gehe aber davon aus, dass die Baulandpreise in Klockenhagen unter denen von der Sandhufe IV liegen werden.

Einwohner Prof. Lienhard Pagel wies darauf hin, dass durch rege Bautätigkeit die Einwohnerzahl von Klockenhagen weiter steige. Was viele Einwohner vermissen würden, sei eine Einkaufsmöglichkeit im Ort. Aus seiner Sicht wäre es notwendig, zunächst einmal eine Bedarfsanalyse vorzunehmen. Dies sei für Klockenhagen noch nicht erfolgt. Eine solche Analyse wäre ein erster notwendiger Schritt. Tino Leipold erinnerte daran, dass das Stadtbauamt im vergangenen Jahr mehrere Discounter angeschrieben habe. Alle hätten abgelehnt mit dem Hinweis, dass sich das nicht lohnen würde, andere hätten sich erst gar nicht gemeldet. Lienhard Pagel antwortete, zunächst sollte der Bedarf ermittelt werden und dann mit den entsprechenden Ergebnissen noch einmal an die Discounter herangetreten werden.

Edwin Sternkiker