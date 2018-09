Wustrow

Durch die umstrittene Pipeline Nordstream 2 von Russland zur Anlandestation bei Lubmin soll Gas nach in das europäische Netz kommen. Schon jetzt fließt mit dem Vorhaben jede Menge Geld – und zwar in erster Linie nach Wustrow: annähernd sechs Millionen Euro. Denn als Umweltausgleich für den rund 85 Kilometer langen Abschnitt der Trasse auf deutschem Gebiet hat die Projektgesellschaft Nordstream 2 einen Großteil der Ökopunkte aus der Renaturierung der Fischlandwiesen erworben. Insgesamt überweist die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, Verwalterin des Öko-Kontos, 7,6 Millionen Euro. Auch Ribnitz-Damgarten und Dierhagen profitieren. Die Bernsteinstadt erhält neben einer Grundentschädigung gut 1,1 Millionen Euro. Dierhagen erhält zehn Prozent des Anteils für Ribnitz-Damgarten. Dem Abschluss gingen laut des Wustrower Bürgermeisters Daniel Schossow (SPD) zähe Verhandlungen voraus.

Es bleiben noch Öko-Punkte übrig

Auch der Stromnetzbetreiber 50 Hertz hatte in der Vergangenheit bereits kleinere Kontingente von Öko-Punkten erworben. Auch nach der „Einkaufstour“ von Nordstream 2 „bleibt noch immer etwas übrig“, wie der Wustrower Bürgermeister sagt. Derzeit befinden sich die Beteiligten in Nachverhandlungen, allerdings würden die nicht mehr innerhalb der laufenden Legislaturperiode bis Mai kommenden Jahres beendet werden.

Vereinigung von Ökologie und Ökonomie

Als „perfekte Vereinigung von Ökologie und Ökonomie“ hatte Schossow die Renaturierung der Fischlandwiesen bezeichnet. Gut 218 Hektar ehemaligen Graslandes können nun zeitweise überflutet werden. Dafür wurde das Areal neu eingedeicht – mit einem 3,4 Kilometer langen Wall. Der bestehende Deich zum Bodden wurde geöffnet, sodass die Fläche überflutet werden kann. Ziel ist die Wiederherstellung eines natürlichen Wasserregimes. Die zeitweilig überfluteten Flächen sollen neue Lebensräume für viele selten gewordene Pflanzen und Tiere bilden.

Einnahmen machen Nachtragshaushalt erforderlich

Während sich die Dierhäger Bürgermeisterin Christiane Müller (Linke) erst einmal von der konkreten Summe für ihr Ostseebad „angenehm überraschen lassen“ will, werden in der Nachbarkommune auf dem Fischland schon konkrete Pläne geschmiedet. Zu allererst will der Bürgermeister dort einen Nachtragshaushalt auflegen. Schließlich entspricht der Gewinn aus dem Verkauf von Öko-Punkten etwa dem doppelten regulären Haushaltsvolumen Wustrows. Während der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses der Gemeindevertretung am Donnerstagabend wurde der bevorstehende Geldsegen schon mal diskutiert.

Wohnungsbau oben auf Vorhabenliste

Den Straßenbau komplettieren, bezahlbaren Wohnraum schaffen und ein Planetarium bauen – das steht bei Daniel Schossow ganz oben auf der Wunschliste. „Wir haben Flächen und Möglichkeiten“, sagt der Bürgermeister. Gemeint ist damit unter anderen das Grundstück der einstigen Kindertagesstätte in der Osterstraße. Gleichwohl werde der kommunale Wohnungsbau in Wustrow nicht die Größenordnung in Zingst erreichen. Dort hatte die Kommune knapp 60 Mietwohnungen gebaut, nachdem sich für das Unterfangen trotz intensiver Bemühungen kein privater Investor erwärmen konnte.Der Bau eines Planetariums mit der geretteten Technik der einstigen Seefahrtschule scheint mit den Einnahmen aus dem Verkauf von Öko-Punkten wieder mehr in den Fokus zu rücken. Ursprünglicher Plan war, ein Planetarium in dem einst geplanten Neubau des Leuchtfeuers nahe des Windrades zu installieren. „Dazu gibt es Alternativen“, sagt Daniel Schossow.

Richter Timo