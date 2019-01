Barth

Bislang unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei 10000 Euro von einem 36-jährigen Mann aus dem Amtsbereich Barth ergaunert. Mit der sogenannten Phishing-Methode kamen die Täter demnach an persönliche Transaktionsnummern (TAN) für Online-Überweisungen und überwiesen das Geld damit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und warnt vor dieser kriminellen Masche.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 36-Jährige beim Aufrufen seiner Online-Banking-Internetseite aufgefordert, seinen bereitgestellten, sogenannten TAN-Generator zu synchronisieren. Danach wurde er gebeten, sich neu anzumelden. Nachdem der weitere Zugriff auf die Online-Banking-Seite dann technisch verhindert wurde, erfolgte in der Zwischenzeit offenbar die unberechtigte Überweisung der 10000 Euro.

Kriminelle versuchen immer wieder die umfangreichen Sicherungsmaßnahmen diverser Kreditinstitute und Bezahldienste auszuhebeln, um so an vertrauliche Daten der Internet-Kunden zu gelangen. Dabei versenden die Daten-Diebe beispielsweise fingierte E-Mails, sogenannte Phishing-Mails, oder treten in sozialen Netzwerken als vertrauenswürdige Person auf, indem sie beispielsweise die Nutzer geschickt auf Internet-Seiten mit falschen Gewinnspielen oder Gratisaktionen locken. Ziel ist es immer, den Empfänger zu veranlassen, bestimmte persönliche Daten wie Bankverbindungen, Zugangsdaten, Passwörter oder Transaktionsnummern preiszugeben. Sowohl die E-Mails als auch Internetseiten sind mittlerweile so professionell nachgebaut, dass sie nur schwer als Fälschung zu erkennen sind.

Robert Niemeyer