Pütnitz/Ribnitz-Damgarten

Die Tickets für die Festivals auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten könnten teurer werden. Der Grund: Die Besucher, vor allem diejenigen, die während der Veranstaltungswochenenden dort übernachten, sollen künftig die Kurabgabe zahlen. „Das Areal ist Erhebungsgebiet. Wir können die Festivals nicht befreien“, sagt Silke Kunz, Leiterin des Büros für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur. Bei den Veranstaltern kommt dieser Plan nicht wirklich gut an.

Zum Hintergrund: Pütnitz ist seit dem vergangenen Jahr sogenannter staatlich anerkannter Erholungsort. Das bedeutet, dass die Stadt Ribnitz-Damgarten von Gästen des Ortsteils die Kurabgabe verlangen kann. In der Hauptsaison (1. Mai bis 30. September) sollen Urlauber und Tagesgäste laut Satzung 1,50 Euro (ermäßigt 1,15 Euro) pro Tag und Person zahlen, in der Nebensaison 1,20 Euro (ermäßigt 0,85 Euro). Mit den Einnahmen wird die touristische Infrastruktur der Bernsteinstadt erhalten. Üblicherweise kassieren die Vermieter von Unterkünften die Kurabgabe von ihren Gästen ein und leiten diese an die Stadt weiter.

Besucherrückgang befürchtet

Das könnte jetzt auch auf die Festival-Veranstalter zukommen. „Wir müssten unsere Besucher damit belasten. Das ist schwierig darzustellen“, sagt Frank Müller-Meinke, Vorsitzender des Technikvereins Pütnitz, der jährlich mehrere mehrtägige Veranstaltungen auf dem Flugplatzgelände organisiert, unter anderem das Ostblocktreffen, zu dem im Juli wieder mehr als 10000 Besucher erwartet werden.

Das Ostblocktreffen des Technikvereins lockt jährlich mehr als 10000 Besucher an. Quelle: Edwin Sternkiker

Die Ticketpreise seien laut Müller-Meinke bereits so niedrig wie möglich angesetzt. Die Einnahmen werden genutzt, um das Gelände und die Technik instandzuhalten. „Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Jeder Euro, den wir einnehmen, wird gebraucht“, so Müller-Meinke. Zudem würden die Gäste selbst viel Geld in ihr Hobby, die Anreise und den Aufenthalt stecken. „Es kann sein, dass der eine oder andere dann nicht mehr kommt.“ Es müsse auf jeden Fall noch über das Thema gesprochen werden.

Das will auch Silke Kunz. „Wir müssen uns darüber verständigen, wie das zu handhaben ist.“ Es solle ein gemeinsamer Weg mit den Veranstaltern gefunden werden. „Wir wollen keinen enormen Verwaltungsaufwand entstehen lassen“, so Kunz. Auch stehe noch nicht fest, ob die Kurabgabe noch in diesem Jahr oder erst 2020 von den Festivalgästen eingenommen werden soll, da zum einen die Gespräche noch nicht abgeschlossen sind und zum anderen der Ticketverkauf teilweise bereits begonnen hat.

„Wir schaffen touristische Infrastruktur“

„Deshalb denke ich, dass das dieses Jahr nicht mehr durchsetzbar ist“, sagt Hans Jensen von Supremesurf aus Rostock, Erfinder des Pangea-Festivals, zu dem in diesem Jahr mehr als 5000 Besucher erwartet werden. Wirklich begeistert ist er von dem Vorhaben jedoch auch nicht. Es sei zwar wichtig für die Stadt, Mittel zu haben, die touristische Infrastruktur aufrechtzuerhalten. „Es stellt sich jedoch die Frage, ob diese Veranstaltungen die richtigen sind, um diese Mittel zu bekommen“, so Jensen. Pangea und das Ostblocktreffen seien ja an sich touristische Leuchttürme. „Wir schaffen ja erst die touristische Infrastruktur, wegen der die Menschen herkommen.“

Neuer Partner: Pangea wird größer und bunter Das Pangea Festival wird in diesem Jahr größer aufgezogen als bisher. Die Veranstalter vom Supremesurf haben den Online-Versandhändler About you, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires vertreibt, als Partner gewinnen können. „Wir möchten mit unserem neuen Partner die Qualität und Intensität des Festivals erhöhen“, sagt Pangea-Erfinder Hans Jensen. Die verschiedenen Angebote und Stationen auf dem Gelände sollen ausgebaut werden. Denkbar sei beispielsweise ein größerer Wakeboard-Pool oder aufwendigere BMX-Strecken. Geplant ist zusätzlich unter anderem ein riesiges Zirkuszelt, in dem die Besucher Outfits und Kostüme ausleihen können. „Wir werden das Festival-Gelände aus neuen Perspektiven entdecken“, sagt Jensen. Bedeutet auch, dass die genutzte Fläche größer wird. Auch Bühnen, auf denen internationale Musiker stehen werden, sollen aufwendiger gestaltet werden. Außerdem werden mehr Tickets verkauft. Die Veranstaltersetzen zudem verstärkt auf Nachhaltigkeit. Dafür sei eigens ein Team gebildet worden, „das den Festivalprozess in seine Einzelteile zerlegen wird“, so Jensen. Ziel ist es, umweltschonender zu werden. Mehr unter: www.aboutyoupangea-festival.de/

Außerdem zahlen die Pangea-Veranstalter bereits für das Gelände. Werde die Belastung zu hoch, müsse im Zweifel überlegt werden, ob man das noch an diesem Ort will, so Jensen. „Aber derart eskalieren lassen wollen wir das nicht.“ Er sei grundsätzlich bereit, einen zweckgebundenen Beitrag zu leisten. Die Frage sei nur: Wie? Weitere Gespräche seien deshalb notwendig. Das Pangea-Festival findet in diesem Jahr vom 22. bis zum 25. August statt (siehe Infokasten).

Im vergangenen Jahr hat die Stadt Ribnitz-Damgarten durch die Kurabgabe insgesamt netto knapp 70000 Euro eingenommen. Gezählt wurden 68181 Übernachtungen.

Robert Niemeyer