Ribnitz-Damgarten Born - Rettungs-Heli sorgt für Wirbel in Born Hubschrauber landet neben Einkaufszentrum / Grund war ein Notfall

Am Dienstag ist gegen 12 Uhr ein Rettungshubschrauber am Einkaufszentrum in Born gelandet. Quelle: Foto: Timo Richter