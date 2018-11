Ribnitz-Damgarten

Mitte Oktober wurde die Brücke über den Klosterbach in Ribnitz zum neuen Friedhof, der auch von vielen Kleingärtnern der benachbarten Kleingartenanlage genutzt wird, gesperrt und abgerissen. Sie soll erneuert werden. Doch seit zwei Wochen tut sich auf der Baustelle nichts. Der Grund dafür liege darin, dass sich die Arbeiten zum Korrosionsschutz für den Stahl-Unterbau um zwei Wochen verzögert haben, wie Jan Moldenhauer aus dem Bauamt der Stadtverwaltung mitteilte. In dieser Woche sollen diese Arbeiten jedoch erfolgen, sodass ab kommender Woche auch die Arbeiten an dem Brückenbauwerk fortgesetzt werden können. Diese sollen bis zum 7. Dezember abgeschlossen sein. Rund 90000 Euro kostet der Neubau, der notwendig geworden war, weil der Unterbau der alten, komplett aus Holz bestehenden Brücke, marode war. Foto: Robert Niemeyer

Robert Niemeyer