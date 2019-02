Ribnitz-Damgarten

Aus einer Garage in Ribnitz-Damgarten sind offenbar mehrere Motorräder, Kleinkrafträder und Ersatzteile im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten sich in den vergangenen Tagen oder Wochen bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu der Doppelgarage in der Straße der Einheit in Ribnitz verschafft. Am Mittwoch war der Fall bei der Polizei gemeldet worden.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund sicherten Spuren. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der Krafträder machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Ribnitz-Damgarten (03821/8750) zu wenden. Hinweise und Informationen werden dort, aber auch in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.

Robert Niemeyer