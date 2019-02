Ribnitz-Damgarten

Drängendes Problem oder bereits Kommunalwahlkampf? Die Ribnitz-Damgartener Stadtvertreterin Rita Falkert ( Bürgerbündnis) fordert, die Rechts-vor-links-Regelung in der Langen Straße in Ribnitz aufzuheben. Ein entsprechender Antrag wird bei der nächsten Stadtvertretersitzung in der kommenden Woche auf der Tagesordnung stehen.

Laut dem Antrag wird die Verkehrsführung in Ribnitz von zahlreichen Einwohnern kritisiert. Die Vorfahrtsregelung und die Belieferung der Geschäfte in der Langen Straße führe für die Autofahrer zu einem Stopp-an-Go. „Der erhöhte Lärm und Abgasausstoß belasten nicht nur die Umwelt, sondern schädigen die Gesundheit unserer Bürger“, heißt es in dem Antrag. Nachdem vor einigen Monaten außerdem die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Straße Am See und in der Fritz-Reuter-Straße von 50 km/h auf 30 km/h reduziert wurde, sei ein zügiges Durchfahren des Stadtteils Ribnitz oft nicht möglich.

Einbahnstraße bis 2004

Deshalb soll die Lange Straße laut der Forderung Falkerts zu Hauptstraße werden. Die Autofahrer, die aus den Querstraßen in die Lange Straße einfahren, sollen Vorfahrt gewähren. Langfristig könnte in der Anpassung des Verkehrskonzeptes für die Stadt die Lange Straße wieder zur Einbahnstraße werden. Bereits bis zur Freigabe der B105-Ortsumgehung im Jahre 2004 galt in der Innenstadt diese Regelung. Um den Bundesstraßen-Verkehr aufzunehmen, konnten die Lange Straße in Richtung Stralsund und die Straße Am See in Richtung Rostock zweispurig befahren werden.

Der Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr der Stadtvertretung, der sich in dieser Woche bereits mit dem Antrag Falkerts beschäftigt hat, geht mit der Argumentation jedoch nicht mit. „Wir wollen unnötigen Verkehr in der Innenstadt ja vermeiden“, sagte Ausschussmitglied Horst Schacht ( Die Linke). Dieser Vorschlag könnte dazu führen, dass noch mehr Fahrzeuge durch das Ribnitzer Zentrum fahren, weil es schneller geht, als die B105-Umgehung zu nutzen.

Raserei befürchtet

Aus dem Blickwinkel der Verkehrssicherheit sei die Rückkehr zur alten Regelung nicht sinnvoll, meinte Hans-Dieter Konkol, Vorsitzender des Verkehrsausschusses. „Die Unfallzahlen geben das nicht her“, sagte er. Laut Auskunft der Ribnitz-Damgartener Polizei gebe es jährlich sechs Unfälle, die auf die Missachtung der Rechts-vor-Links-Regelung zurückzuführen seien. 44 Auffahrunfälle hatte es in den vergangenen zwei Jahren gegeben. „Es war damals unser Bestreben, die Unfallzahlen zu senken“, sagte Horst Schacht.

Die Gefahr bei einer Änderung der Verkehrsregeln wäre, dass die Autofahrer deutlich schneller als jetzt durch die Lange Straße fahren. Zum einen, weil sie an den Querstraßen nicht mehr abbremsen müssen, um ein Auto, das von rechts kommt, zu beachten. Zum anderen, das teilte Ingo Woyczeszik, Leiter des Sachgebietes Ordnungsangelegenheiten in der Stadtverwaltung, mit, müsste dann auch die erlaubte Höchstgeschwindigkeit angehoben werden. „Eine Tempo-30-Zone, wie wir sie jetzt in der Langen Straße haben, wird nur mit Rechts-vor-Links-Regelung genehmigt“, sagte Woyczeszik. Heißt also: Tempo 30 gibt es nur mit dieser Regelung. Deshalb müsste die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in der Langen Straße auf 50 km/h angehoben werden. „Dann rasen die Autofahrer durch die Straße“, befürchtet Hans-Dieter Konkol.

Der Ausschuss stimmte somit einstimmig gegen den Antrag. Allerdings soll das Thema Verkehrsregelung in Ribnitz weiterhin eines bleiben. In den Haushalt der Stadt sind für dieses Jahr Mittel zur Erstellung eines Verkehrsgutachtens eingestellt worden. Sollte die Stadtvertretung dem Haushalt in der kommenden Woche zustimmen, würde noch in diesem Jahr ein Gutachter beauftragt, der den Straßenverkehr in Ribnitz-Damgarten unter die Lupe nimmt. Eigentlich sollte das Verkehrskonzept aus dem Jahre 2004, dass im Zuge der Freigabe der Umgehungsstraße erstellt worden war und auf dem die aktuelle Verkehrsregelung basiert, bereits nach zehn Jahren überarbeitet werden. Da es sich im Grundsatz bewährt hatte, wurde davon zunächst abgesehen. Mittlerweile, so Stadtarchitekt Heiko Werth, gebe es tatsächlich Stimmen, die meinen, es müsse etwas verändert werden, gerade unter den Gewerbetreibenden in der Innenstadt. „Der stationäre Handel hat es zunehmend schwer“, so Werth.

Robert Niemeyer