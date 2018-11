Ribnitz-Damgarten

Jubiläums-Premiere: Das Märchen „Der Froschkönig“ der Theatergruppe „Schlündelgründer“ wird am Sonnabend erstmals gezeigt. Die Premiere beginnt um 15 Uhr im Stadtkulturhaus in Ribnitz-Damgarten. Auch am Sonntag um 15 Uhr findet eine Aufführung statt. Bereits seit Wochen proben die Laienschauspieler, die zwischen sieben und 70 Jahre alt sind, fleißig für die insgesamt acht öffentlichen Vorführungen.

Die „Schlündelgründer“ feiern mit dem Stück auch ein Jubiläum. Seit 25 Jahren bringt die Schauspielgruppe jedes Jahr ein Weihnachtsmärchen auf die Bühne. Für viele Ribnitz-Damgartener ein fester Termin in der Vorweihnachtszeit.

Im Jahre 1991 wurde unter Leitung der am Rostocker Theater engagierten Schauspielerin Andrea Stache-Peters die Laienspielgruppe ins Leben gerufen.

Karten für das Stück gibt es in der Stadtinformation auf dem Markt in Ribnitz oder an der Abendkasse.

Robert Niemeyer