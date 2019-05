Ribnitz-Damgarten

Mit heißer Rock-Musik und einem bunten Feuerwerk ist Ribnitz-Damgarten in den Frühling gestartet. Hunderte tanzten am Dienstagabend am Ribnitzer Hafen in den Wonnemonat Mai, gleichzeitig der Höhepunkt des fünftägigen Frühlingsfestes in der Bernsteinstadt. „Wir hatten Glück mit dem Wetter. Das hat sich bei der Anzahl der Besucher gezeigt“, sagte am Abend ein zufriedener Frank Holle, Chef der Goliath Promotion GmbH. Die Veranstaltungsagentur aus Rostock hatte erstmals das Frühlingsfest in Ribnitz ausgerichtet.

Wohlwollend angenommen wurde von vielen Gästen das musikalische Programm, vor allem die Livemusik bei den beiden Abendpartys. Zum Tanz in den Mai spielte die Berliner Deutschrock-Band „ Eiszeit“. Mit „Nessaja“ (“Ich wollte nie erwachsen sein“) aus dem Peter Maffay-Musical „ Tabaluga“ läutete die Band den Höhepunkt des Abends ein, das große Höhenfeuerwerk über dem Ribnitzer See. Noch bis in die Nachtstunden feierte Ribnitz den vierten Tag des Frühlingsfestes.

Am Mai-Feiertag klingt das Fest langsam aus. Um 11.30 Uhr haben die Kinder mit der Puppenbühne „Kleines Theater“ mit einem Märchen der Gebrüder Grimm ihren Spaß. Von 14 bis 17 Uhr gibt es nochmals Musik, und zwar live und unplugged mit der Band „marco and friends“.

