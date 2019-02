Ribnitz-Damgarten

Nach der Schließung des Ribnitzer Sportpalastes und der angeschlossenen Bundeskegelbahn Ende vergangenen Jahres mussten sich die Kegler des Ribnitzer Sportvereins (RSV) nach einer neuen Trainingsstätte umschauen. Die habe man mittlerweile außerhalb der Stadt gefunden, sagt Rudi Tschöp, Abteilungsleiter der Kegler des Ribnitzer Sportvereins. Jeden Montag trainierten die Kegler auf der Kegelbahn beim Sport-Palast. „Jörg Maletz hatte stets dafür gesorgt, dass die Anlage super in Schuss gehalten wurde. Wir hatten hier sehr gute Trainingsbedingungen, es war unsere Heim-Spielstätte, mit der auch viele schöne Erinnerungen verbunden sind.“ Zwar sei der Wettkampfbetrieb auf Kreis- und Landesebene nicht gefährdet, da man ja nun erst einmal eine alternative Trainingsstätte gefunden habe, aber dieser Umzug sei doch mit einem höheren zeitlichen und auch finanziellen Aufwand verbunden, macht der RSV-Abteilungsleiter deutlich. Aus diesem Grunde hoffe man sehr, dass es für die Kegelanlage beim Ribnitzer Sportpalast eine Lösung geben wird, soll heißen: Egal, wer das Grundstück und die Gebäude erwirbt, „alle würden sich wünschen, dass der zukünftige Investor die Kegelanlage erhält“, sagt Rudi Tschöp.

Stadtmeisterschaft soll auch künftig stattfinden

Aber nicht nur die Frage, ob es eine Zukunft für die Kegelanlage geben wird, sei derzeit offen, machte er weiter deutlich. Ungeklärt sei auch, ob der Auto-Widuckel-Cup, die Stadtmeisterschaft der Hobby-Kegler, weiterhin stattfinden könne. Es gebe noch keine Entscheidung, so Tschöp. „Da müssen wir uns erst einmal zusammensetzen und drüber reden. Es wäre schön, wenn diese Veranstaltung erhalten werden kann, denn sie hat bereits eine lange Tradition, immerhin konnte sie im vergangenen Jahr zum 21. Male ausgetragen werden.“ Wie beliebt der Auto-Widuckel-Cup sei, zeige die Tatsache, dass 2018 immerhin zwölf Mannschaften daran Teil genommen hätten, so Tschöp abschließend.

Für den Sportpalast und die angeschlossene Kegelbahn sei bisher noch kein Käufer gefunden worden, sagte Jörg Maletz auf Anfrage der OZ. Aber es gebe speziell mit einem Interessenten Gespräche. „Diese sind allerdings noch nicht abgeschlossen“, so der ehemalige Sport-P-Betreiber wörtlich.

Neues Wohngebiet in der Nachbarschaft des Sport-P geplant

Ungeachtet der Tatsache, wie es mit dem Sport-Palast und der Kegelanlage weitergeht, treibt die Stadt die Planungen für das in unmittelbarer Nachbarschaft befindliche Gelände der ehemaligen Kreisverwaltung weiter voran. Auf diesem, der Stadt gehörenden Areal soll ein Wohngebiet mit Mehrfamilienhäusern entstehen (OZ berichtete). Investor ist die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH. Im Dezember vorigen Jahres hatten die Stadtvertreter den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst. Die Planungen sehen auch vor, eine Fläche für eine Kindertageseinrichtung vorzuhalten. Die Haupteinfahrt in das Gebiet soll gegenüber der Gerhart-Hauptmann-Straße verlegt werden, deshalb ist der Abbruch der derzeit als Möbelverkaufsstelle genutzten Halle notwendig. In diesem Bereich wird auch ein öffentlicher Parkplatz geschaffen, der vorrangig den Bedarf des angrenzenden Stadions abdecken soll. Sportpalast und die Kegelbahn liegen nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes.

Edwin Sternkiker