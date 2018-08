Wustrow

Beim Bauprojekt „Zwei Wasser“ in der Alten Seefahrtschule in Wustrow (Fischland-Darß-Zingst) ist am Dienstag Richtfest gefeiert worden. Dabei handele es sich um die erste von drei neuen Strandvillen, sagte die Geschäftsführerin von K&K-Ferienimmobilien, Ildikó Falkenberg.

In diesen drei Häusern sowie in der Seefahrtschule als denkmalgeschütztem Bestandsgebäude selbst sollen 124 Ferienappartements mit einer Größe von 40 bis zu 180 Quadratmetern entstehen. Der Komplex soll im Frühjahr 2020 in Betrieb genommen werden, die Gesamtinvestitionen betragen den Angaben zufolge rund 20 Millionen Euro.

Der Komplex war 1846 in Betrieb genommen wurden und diente der Ausbildung von Schifffahrtsoffiziere. Nach dem Mauerfall war dort kurzfristig die Hochschule für Seefahrt untergebracht. Gut 25 Jahre stand die Seefahrtschule leer und war dem rauen Ostseeklima ausgesetzt. Der Verfall war über die Jahre hinweg von der nahen Landesstraße aus gut zu beobachten.

dpa/mv