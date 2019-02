Saal

Wolfgang Pierson atmet auf. „Der Haushalt ist wieder einmal gerettet“, erklärt der Bürgermeister der Gemeinde Saal. „Aber es wird immer knapper.“ Besonders froh ist der 68-Jährige, dass die Eigenmittel für zwei größere Projekte, die schon lange in Planung sind, gesichert sind. „Wir wollen die Turnhalle in Saal zu einem Urlauberbegegnungszentrum umbauen“, erklärt Wolfgang Pierson. Schon lange plane die Gemeinde ein Begegnungszentrum, da die Turnhalle nur noch von Freizeitsportlern genutzt werde. Und die könnten auch im umgebauten Gebäude weiterhin Sport treiben. Und auch Urlauber könnten dieses Angebot, unter anderem Yoga oder Gymnastik, dann nutzen. Neben einer Touristinformation soll es hier dann auch Informationsveranstaltungen und Ausstellungen geben.

Ursprünglich sei ein Begegnungszentrum für die Einwohner der Gemeinde Saal geplant gewesen, doch hierfür habe es keine Fördermittel gegeben. „Und ohne Fördermittel kann eine Gemeinde so ein Projekt nicht stemmen“, sagt der Bürgermeister. Da der Gemeinde Saal, ebenso wie Pruchten und Fuhlendorf, im September vergangenen Jahres das Prädikat „Staatlich anerkannter Erholungsort“ verliehen wurde, gab es eine neue Möglichkeit für den Umbau und eine zukünftige Nutzung der Turnhalle. Rund 1,6 Millionen Euro wird das Projekt kosten. „Uns wurde eine 60-prozentige Förderung zugesagt. Bislang haben wir die Zusage aber nur mündlich bekommen. Wir warten noch auf den Fördermittelbescheid. Sobald wir den haben, kann es losgehen. Wir haben schon alle wichtigen Unterlagen zusammen“, sagt Wolfgang Pierson, der froh ist, dass das Prädikat „staatlich anerkannter Erholungsort“ schon Früchte trage. Denn auch der Weg dorthin sei lang und steinig gewesen. Denn bevor das Prädikat verliehen wurde, mussten die drei Gemeinden zahlreiche Gutachten vorlegen, unter anderem zur Luftverschmutzung, Lärmbelästigung und zu ansässigen Betrieben.

Touristinfo am Neuendorfer Hafen

Das zweite Projekt, das die Gemeinde in diesem Jahr verwirklichen will, ist eine Touristinformation mit Sanitärtrakt am Neuendorfer Hafen. Die Kosten würden bei etwa 650 000 Euro liegen. „Uns wurde eine 90-prozentige Förderung in Aussicht gestellt. Aber auch hier haben wir bislang nur eine mündliche Zusage“, erklärt der Saaler Bürgermeister. Sobald es eine verbindliche Zusage gebe, könnten auch hier die Arbeiten beginnen. Der Neubau sei dringend notwendig. Schließlich werde der Hafen in Neuendorf sowohl von Seglern als auch von Wohnmobilfahrern sehr gut angenommen und das Toilettengebäude sei nicht nur zu klein, sondern auch in einem schlechten Zustand. Ein weiteres Problem sei, dass das derzeitige Toilettenhäuschen nicht behindertengerecht sei.

Wolfgang Pierson ist froh, dass die beiden Projekte mit Hilfe der Fördermittel umgesetzt werden können, aber es werde immer schwieriger. „Die Gemeinden haben immer weniger Geld und es wird immer komplizierter an Fördermittel zu kommen“ , erklärt der 68-Jährige. Das führe dazu, dass einige Projekte lange nicht umgesetzt werden könnten. Ein Beispiel sei die Straßenbeleuchtung in Hermannshagen Heide, die dringend erneuert werde müsste.

Anika Wenning