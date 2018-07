Ribnitz-Damgarten

Super Qualität der gezeigten Kaninchen, gute Besucherzahlen– eigentlich können die Züchter Rasse-Kaninchen-Zuchtvereins M 14 von 1917 zufrieden sein. Doch beim eigenen Nachwuchs hapert es. Die elfte Auflage der Bernstein-Pokalschau am Wochenende hat Peter Saeker aus Schlemmin mit seinem Kleinsilber hell für sich entschieden. In der Jugendwertung machte Janik Feind mit einem Hellen Großsilber das Rennen.

Unterstützung aus dem Verein

Vor rund acht Jahren hat sich Peter Saeker den Ribnitzer Züchtern angeschlossen. Damals hatte er eine alte Garage zu einem großdimensionierten Kaninchenstall umgebaut. Ohne die Unterstützung von Vereinsmitgliedern wäre der Zuchterfolg nicht gelungen, sagt Saeker, der mit der Auszeichnung überhaupt nicht gerechnet hatte.Körperbau, Proportionen und natürlich die Fellstruktur sehen sich die Mitglieder der Wertungskommission ganz genau an. An den Grannenhaaren, also den einzelnen hervorstehenden Haaren, der Tiere Peter Saekers kam dann kaum einer vorbei, so silbrig glänzten nur die Kaninchen aus Schlemmin. Das brachte am Ende den Gesamtsieg bei der Jungtier-Schau in Ribnitz-Damgarten.

Seltene „Gäste“

220 Tiere in 24 Rassen wurden an dem Wochenende präsentiert. Elf Vereine waren während der Schau auf dem Vereinsgelände am Bahnposten vertreten. Auch der Landesverbands-Chef Peter Kalugin war mit drei Angora-Kaninchen angereist, allerdings außer Konkurrenz. Er freute sich über die Vielfalt an Rassen und Farbschlägen, die in Ribnitz-Damgarten zu sehen waren. Außerdem wurden mit Russen schwarzweiß auch Kaninchen gezeigt, die sonst eher selten zu sehen seien. Gut 350 Besucher waren am Wochenende vor Ort, um sich die Kaninchen anzusehen.

