Prerow

Das Institut Lernen und Leben (ILL) will das Darßer Bildungszentrum nicht mehr übernehmen. „Wir sehen uns nun angehalten, die weiteren Verhandlungen mit der Gemeinde endgültig abzubrechen und unsere Interessenbekundung an der Trägerschaft zurückzuziehen“, heißt es seitens des ILL am Freitag. Die Kommune habe es nicht geschafft, „die Voraussetzungen für den Schulbetrieb zu schaffen, indem sie die Gebäude und Anlagen entsprechend an das ILL übergibt“. Die Nachricht ist in der Sitzung der Gemeindevertretung eingeschlagen wie eine Bombe. Die Reaktionen der Kommunalpolitiker reichten von Unverständnis bis Fassungslosigkeit.

Der weitere Schulbetrieb ist nicht gefährdet, sagt Stefan Beese vom Vorstand des Trägervereins von Schule und Kindertagesstätte. Es gebe weiter bestehende Verträge mit der Kommune und dem Bildungsministerium. Die Übergabe der Trägerschaft war vor allem wegen des alternden Vorstandes des Trägervereins angestrebt worden (die OZ berichtete). Die Verantwortung für Schule und Kindertagesstätte sollte in jüngere Hände gelegt werden. Erst im Mai wurde der Übergang der Trägerschaft von Schule und Kita ans ILL offiziell verkündet. Verbunden wurde damit auch eine Erweiterung des Angebots.

Schockierende Nachricht

Für Bürgermeister René Roloff (Prerows Zukunft) ist die Nachricht ein Schock. Vorwürfe, die Kommune habe sich nicht ausreichend für den Übergang der Trägerschaft engagiert, lässt René Roloff nicht gelten. Knackpunkt ist am Ende ein Wertgutachten. Schließlich werde eine Vergabe von Schule, Grundschule, Kindertagesstätte und 1,3 Hektar Grundstück in einem Ostseebad „nicht in zwei Monaten aus dem Ärmel geschüttelt“.

Entgegen erster Ankündigungen sei ein Wertgutachten erst vor ein paar Tagen fertig geworden, sagt der Bürgermeister. Umso mehr habe ihn die Absage seitens des ILL überrascht. Die Gemeindevertretung habe einmütig – selten genug – die Übernahme des Darßer Bildungszentrums durch das ILL befürwortet. Die Absage des gewünschten Trägers habe die Kommune „kurz vor dem Ziel“ erreicht, auch noch ohne jegliche Ankündigung. Die Kommune habe endlich die Konditionen für den Übergang zusammen gehabt, arbeite am Erbbaupachtvertrag.

Während das Ostseebad die Türen für das Institut Lernen und Leben weiter „sperrangelweit“ offen hält, wie René Roloff sagt, schlägt der Bildungsträger diese kurzerhand zu. So werde ein Förderantrag für die Sanierung des Schulgebäudes zurückgenommen, sagt ILL-Sprecherin Henrike Thaut. „Wir haben viel Herzblut, Energien und Ideen in das Projekt investiert.“ Gleichwohl habe sich das ILL in Prerow nicht wirklich willkommen gefühlt.

Verpflichtungen

So verpflichtete sich der Träger eigenen Angaben zufolge, massiv in die Sanierung beziehungsweise in den Neubau des Schul- und Kitagebäudes zu investieren und diesen dann auch zweckgebunden zu nutzen. Im Gegenzug sollte der Kaufpreis des Gebäudes ein symbolischer sein. Als mögliche Termine für den Betriebsübergang wurden zunächst der 1. August, später der 1. November anvisiert. Doch seitens der Kommune, so Henrike Thaut, sei keine Reaktion, geschweige denn ein Gegenangebot, erfolgt.

René Roloff dagegen verweist auf kontinuierliche Kontakte zum künftigen Partner. Doch ohne Wertgutachten könne die Kommune die Schule einfach nicht vergeben. Der Bürgermeister regt eine große Runde mit ILL, Kommune, Elternvertretern und Trägerverein an, um die festgefahrene Situation doch noch auflösen zu können. Trotz der nun vorliegenden konkreten Absage des ILL hofft Roloff weiterhin auf die geplante Übernahme von Schule und Kindertagesstätte.

Grundsätzlich hat bei der Übernahme des Schulbetriebs Einigkeit geherrscht, vor allem beim Schulkonzept sowie dem Bestreben, den Schulstandort Prerow langfristig zu erhalten, wie es seitens des ILL heißt. In dieser Frage war auch die Kommune mitgegangen.

Im April dieses Jahres wurde die Übernahme von Freier Schule Prerow und der Kindertagesstätte durch das Institut für Lernen und Leben offiziell verkündet. Die Fertigstellung eines Wertgutachtens hat sich laut Kommune verzögert. Jetzt hat das Institut für Lernen und Leben sein Übernahmeangebot zurückgenommen. Das Ostseebad hofft weiterhin auf einen Übergang der Trägerschaft von Schule und Kindertagesstätte. Auch bei einer endgültigen Absage des ILL ist der Betrieb der Schule und Kita nicht gefährdet, wie Stefan Beese vom Vorstand des Trägervereins sagt. Die Altersstruktur des Trägervereins war verantwortlich dafür, dass überhaupt eine Übergabe des Darßer Bildungszentrums angestrebt wurde. So hatten sich für die Mitarbeit in dem Trägerverein kaum jüngerer Nachwuchs gefunden.

Timo Richter