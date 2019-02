Barth

Der Solarpark auf dem Gelände des Ostseeflughafens Stralsund-Barth wächst weiter. Während bislang 60 Hektar bebaut sind, kommen in diesem Jahr zwölf weitere Hektar hinzu. Es handelt sich bereits um den vierten Bauabschnitt. Betreiber des Solarparks ist die Firma BayWa renewable energy (r.e.) aus München. Während der erste und der zweite Bauabschnitt 2012 beziehungsweise 2013 realisiert wurden, folgte der dritte Bauabschnitt im Jahr 2016. Derzeit werden auf den 60 Hektar rund 50 Megawatt erzeugt. Mit dieser Strommenge können mehr als 15 000 Haushalte mit Energie versorgt werden. Die Kabel für den vierten Bauabschnitt seien bei den Arbeiten 2016 ins Umspannwerk nach Kenz verlegt worden. Dort wird der produzierte Strom eingespeist. „Wir waren davon überzeugt, dass es weitergeht“, berichtet Markus Hester von BayWa.r.e.. „Im April vergangenen Jahres haben wir den Zuschlag bekommen.“ Seit Anfang Januar läuft die Suche nach Kampfmitteln auf dem zwölf Hektar großen Gelände.

Eine Fachfirma sucht in enger Zusammenarbeit mit dem Kampfmittelräumdienst die Fläche ab. Rund 100 000 Euro kostet die Beräumung. „Das hätten wir uns nicht leisten können“, erklärt der Geschäftsführer des Ostseeflughafens, Jan Hufnagel. Und auch sonst würden die drei Gesellschafter des Flughafens, der Landkreis Vorpommern-Rügen, die Stadt Barth und die Stadt Stralsund, vom Solarpark auf dem Gelände profitieren. Denn die Flächen, auf denen sich der Solarpark befindet, sind verpachtet. „Vom reinen Flugbetrieb kann kein Flughafen leben“, weiß Jan Hufnagel. Durch die Pachteinnahmen komme der Flughafen ohne Subventionen aus.

Pantronenhülsen und Panzergranaten geborgen

Wenn die Sonde piept und der Fund zu tief liegt, werden Fähnchen gesetzt. Dann muss der Bagger ran. Quelle: Anika Wenning

Die Mitarbeiter der Firma M.A.K.S. Kampfmittelbergung sind seit Anfang Januar bei Wind und Wetter im Einsatz. „Nur wenn eine dicke Schneedecke liegt, werden die Arbeiten unterbrochen“, sagt Markus Hester. Neben jeder Menge Schrott hätten sie unter anderem Patronenhülsen und Panzergranaten geborgen. Stück für Stück arbeiten sich die Mitarbeiter vor. „Sie sondieren von Hand“, sagt Projektmanager Florian Schaetz von BayWa.r.e.. Sobald die Sonde piept, kommt der Spaten zum Einsatz. Wenn bis zu einer Tiefe von 40 Zentimetern nichts gefunden wird, werde die Stelle mit einem Fähnchen markiert und der Bagger muss ran. Und natürlich sei man auch für den Ernstfall gerüstet, ein Rettungsweg sei eingerichtet, damit im Notfall Hilfe schnell vor Ort sei. „Wir wollen die Räumung bis zum 23. März abgeschlossen haben. Dann kommt die Feldlerche und die wollen wir bei der Brut nicht stören“, berichtet Markus Hester. Falls sich die Arbeiten doch verzögern würden, würde man auf die Tiere Rücksicht nehmen.

Die Mitarbeiter der Münchener Firma sind froh, dass die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, allen voran dem Flughafen und der Stadt Barth, so gut laufe. „Es ist ein sehr vertrauensvolles und gutes Miteinander“, sagt Markus Hester. Und mit dem vierten Bauabschnitt sei auch noch kein Ende in Sicht. Geplant sei noch ein fünfter. Da die Planungen aber noch nicht abgeschlossen seien, könne er dazu derzeit noch keine Aussagen machen. Die Entwicklungen der Solarenergie seien aber sehr vielversprechend. „Die Entstehungskosten sind in den vergangenen zehn Jahren um 75 Prozent nach unten gegangen“, erklärt Florian Schaetz. „Mittlerweile sind wir bei der Solarenergie an einem Punkt, an dem man nicht mehr auf staatliche Förderung zwingend angewiesen ist.“ Fotovoltaik sei mittlerweile eine der preiswertesten Energieerzeugungen. In Zukunft werde mehr und mehr auf große Solarparks gesetzt. Und auch in puncto Rückbau könne die Solarenergie punkten. „Die Gestelle werden einfach in den Boden gerammt und können im Anschluss herausgezogen werden. Alles kann rückstandsfrei zurückgebaut werden“, berichtet Markus Hester. „Lediglich ein Prozent der Fläche ist versiegelt.“ Die große Herausforderung der nahen Zukunft sei es, wie man die erzeugte Energie speichern kann. Die Bedingungen in der Region seien übrigens ideal. „Wir haben viel Sonne und dazu den kühlenden Ostseewind. Denn wenn sich die Module zu sehr aufheizen, verlieren sie an Effektivität“, sagt Markus Hester. Optimal seien sonnige Frühlings- und Herbsttage.

Die Geschichte des Fliegerhorstes 1935 begannen die Arbeiten für die Erschließung des Fliegerhorstes. Am 1. Juli 1936 startete der Betrieb. Am 2. Mai 1944 gab es einen alliierten Luftangriff auf den Fliegerhorst. 1957wurde der Flugplatz durch die damalige Lufthansa der DDR reaktiviert und zum Verkehrsflughafen für Inlandflüge mit den Zielflughäfen Berlin-Schönefeld, Leipzig, Erfurt und Dresden ausgebaut. Tower und Abfertigungsbaracke wurden errichtet. 18 Jahre später wurde der Linienflugverkehr aus sicherheitspolitischen Gründen eingestellt. Am 23. Januar 1990 landet das erste Kleinflugzeug der Allgemeinen Luftfahrt in Barth. Es kam aus Hamburg. Am 27. Juni 1991 wurde die Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH gegründet. Mit dem Ziel, einen Verkehrsflughafen in Barth zu errichten und zu betreiben.

Anika Wenning