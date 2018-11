Dettmannsdorf/Marlow

Der Süden der Region wird offenbar zum Tal der Sonnenenergie. Bis zu 160 Hektar landwirtschaftliche Fläche sollen mit Photovoltaik-Anlagen bebaut werden. An vier Standorten sollen Anlagen entstehen. Investor ist die Energiekontor AG, die vor einigen Tagen bereits ein Projekt in Marlow vorgestellt hatte. Geplant ist, im dritten Quartal 2020 mit den Anlagen ans Netz zu gehen.

„Wir wollen uns langfristig in der Region etablieren“, sagte Piotr Jankowski, Projektkoordinator bei der Energiekontor AG, während der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter der Gemeinde Dettmannsdorf-Kölzow. Besonderes Merkmal des Photovoltaik-Projektes sei, dass es ohne Förderung nach dem Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) umgesetzt werde. Das bedeute, dass die Maximal-Leistung der Anlage nicht begrenzt sei, wodurch ein höherer Ertrag und somit eine höhere Gewerbesteuer für die Gemeinde möglich sei. Das Projekt nehme eine Pionierrolle ein, da der Solarpark der erste in Deutschland wäre, der ohne EEG-Förderung gebaut werde. Vor Kurzem hatte die Energiekontor AG einen förderungsfreien Solarpark in England in Betrieb genommen.

Direktverkauf an Großkunden

Prinzip des Geschäftsmodells ist, dass der Strom, der mit der Anlage gewonnen wird, direkt an einen Kunden, etwa ein großes Unternehmen, verkauft wird und nicht über einen Stromanbieter dem Markt zur Verfügung gestellt wird. Der Vertrag habe eine Laufzeit von 15 Jahren. Die Verhandlungen mit einem solchen Großkunden als Stromabnehmer laufen laut Jankowski parallel zur Planung des Solarparks. Noch in diesem Jahr soll der Vertrag unterschrieben werden. Die Anlagen in der Gemeinde Dettmannsdorf-Kölzow könnten so viel Strom erzeugen, wie rund 45000 Haushalte pro Jahr benötigen.

Die vier 40 bis 50 Hektar großen Flächen, in der Gemeinde Dettmannsdorf-Kölzow gehören der Wöpkendorfer Agrar GmbH (Wöda). Sie liegen nördlich von Dammerstorf, nördlich von Grünheide, östlich von Neu Barkvieren und westlich von Wöpkendorf. Denkbar sei laut Jankowski auch, auf einer der Flächen ein Umspannwerk zu bauen.

Der Wöpkendorfer Landwirtschaftsbetrieb erhält von der Energiekontor AG eine Pacht. Ein Teil davon soll für gemeinnützige Vereine gespendet werden. „Wir haben Böden genommen, die Landwirten in schlechten Jahren das Kreuz brechen. Die Pacht pro Hektar ist höher als der Ertrag, den wir jemals herstellen könnten“, sagt Wöda-Geschäftsführer Conrad Waydelin. Laut Piotr Jankowski sei es durchaus möglich, dass sich weitere Flächeneigentümer an dem Projekt beteiligen.

Einwohner mitnehmen

Laut Stefan Schmidt, Bürgermeister der Gemeinde Dettmannsdorf-Kölzow, sei es wichtig, die Einwohner der betroffenen Ortsteile mitzunehmen, um offene Fragen zu klären. Dafür soll das Projekt in größerer Runde zur nächsten Gemeindevertretersitzung nochmals vorgestellt werden. „Uns ist es wichtig, alle zufriedenzustellen, um langfristig in der Region planen zu können“, sagt Piotr Jankowski.

Zu dem Solarprojekt der Energiekontor AG gehört auch eine Photovoltaikanlage in Marlow. Sie soll auf einer Fläche von 40 bis 50 Hektar, die ebenfalls der Wöda gehört, entstehen.

Die börsennotierte Energiekontor AG hat ihren Sitz in Bremen und entwickelt, baut und betriebt Wind- und Solarparks. Das Unternehmen ist in Europa und seit 2017 auch in den USA aktiv. Bis Mai 2018 hat Energiekontor nach eigenen Angaben in Deutschland, Großbritannien, Portugal und Griechenland 118 Windparks mit knapp 940 Megawatt Gesamtleistung errichtet. Das bisherige Investitionsvolumen betrage mehr als 1,6 Milliarden Euro. 34 Windparks und ein Solarpark mit zusammen knapp 270 Megawatt Gesamtleistung befinden sich im Eigentum des Konzerns. Seit 2010 entwickelt, realisiert und verkauft das Unternehmen auch Solarparks mit Photovoltaikanlagen.

Robert Niemeyer