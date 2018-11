Barth

Sechs Jahre hat Nicole Paszehr als Öffentlichkeitsreferentin für den Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst gearbeitet, doch jetzt warten auf die 31-Jährige neue Aufgaben und Herausforderungen. Am 2. Januar tritt sie ihre Stelle als Leiterin für Tourismus- und Stadtmarketing in Barth an und stellte sich am Montagabend auch den Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur vor. Die Stelle in der Stadtverwaltung wurde neu geschaffen. „Ich bin motiviert und habe richtig Bock auf die Arbeit“, sagt Nicole Paszehr am Montag in einem Gespräch mit der OZ. „Ich komme aus Barth, bin hier zur Schule gegangen und habe in Barth auch mein Abitur gemacht. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal in Barth arbeiten werde und Marketing für meine Heimat machen darf“, meint die 31-Jährige und fügte mit Blick auf ihr Alter hinzu. „Ich scheue mich nicht davor, einen Leitungsposten anzunehmen.“

Werbung für ihre Heimat macht sie schon jetzt. „Barth ist eine Perle und hat extrem viel Potenzial. Die Stadt hat einen schönen Hafen, eine tolle Historie, viele schöne historische Gebäude, hat kulturell viel zu bieten und die Lage ist optimal. Barth ist authentisch und hat seinen ganz eigenen Charme.“ Sie selbst sei ein großer Fan des Malers Louis Douzette. Es gebe so viele Kunstbegeisterte, die nach Ahrenshoop kommen. Da müsse es doch auch möglich sein, sie auch nach Barth zu locken.

Nicht durchfahren, sondern anhalten

Überhaupt sei es für sie das Schlimmste, dass viele Urlauber vom Fischland-Darß-Zingst aus nur durch Barth durchfahren, um ins Ozeaneum nach Stralsund zu kommen. „Wir müssen es schaffen, dass die Urlauber auch in Barth anhalten und sich hier zumindest einige Stunden aufhalten. Es gibt so viele Urlaubsgäste auf der Halbinsel und nicht alle wollen jeden Tag an den Strand. Sie wollen auch etwas anderes machen, etwas erleben und genau das müssen wir nutzen.“

Deshalb sei ein erster Schritt den Bekanntheitsgrad der Stadt zu erhöhen. Ein zweiter sei es dann, die Beliebtheit zu steigern. Hier seien aber auch die Barther selbst gefragt. „Wenn die Menschen hier gerne wohnen und genau das nach außen tragen, ist es das beste Marketing, was man haben kann. Mein Ziel ist es, dass die Bürger ihre Stadt lieben“, sagt die 31-jährige, die in Jena Kommunikation und Wirtschaftswissenschaften studiert hat. Vielen Barthern sei gar nicht bewusst, wie schön ihre Stadt sei und was es alles zu erleben gebe. Und genau das müsse sich ändern. Das Bürgerhaus sei der erste Schritt, dass die Barther wieder mehr Verbundenheit zu ihrer Stadt haben.

Mit allen Akteuren an einem Tisch setzen

Ihr sei es wichtig, sich mit allen Akteuren an einen Tisch zu setzen und gemeinsam Ideen zu entwickeln. „Ich komme nicht mit einem fertigen Konzept“, sagt Nicole Paszehr. Das würde schließlich bedeuten, dass bisher in der Stadt nichts getan worden sei und nur sie das richtige Rezept zum Erfolg habe. „Das stimmt so ja nicht, aber es fehlte einfach bisher an Manpower, um Ideen umzusetzen.“ Mit ihr als Leiterin für Tourismus und Marketing der Stadt solle sich das im kommenden Jahr ändern. Ein ganz wichtiger Punkt sei für sie die Digitalisierung. Dazu gehöre unter anderem ein guter Internetauftritt sowie ein öffentliches W-Lan, beispielsweise auf dem Marktplatz.

Durch ihre Arbeit beim Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst habe sie viele Akteure aus dem Bereich Tourismus kennengelernt und haben ein großes Netzwerk zu anderen Verbänden aufgebaut. Das sei auch für ihre Arbeit in Barth sicherlich sehr hilfreich. „Ich bin ein richtiger Hackenbeißer und bleibe dran, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe“, meint Nicole Paszehr.

Anika Wenning