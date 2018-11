Barth

Viele Städte haben es bereits – ein Stadtmodell aus Bronze zum Anfassen. Jetzt soll auch Barth so ein Modell bekommen, hieß es am Montagabend beim Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur. Den Anstoß dazu gab Dr. Henning Heyden. Im Juni 2014 hatte der Barther vor der Stadtinformation ein selbst entworfenes Modell des mittelalterlichen Stadtkerns aufgestellt und dieses der Stadt als Dauerleihgabe geschenkt (die OZ berichtete). Mithilfe von Partnern hatte er es innerhalb von drei Wochen gebaut. Die Idee sei ihm an seinem 70. Geburtstag gekommen. Nach Absprache mit dem damaligen Bürgermeister, Dr. Stefan Kerth, der sein Okay gab, präsentierte er es der Öffentlichkeit. „Ich wollte einen Stadtplan zum Anfassen schaffen. Damit man sich ein Bild machen kann, wie schön unsere Innenstadt ist. Gerade für Touristen, die sich in Barth nicht auskennen, ist es eine gute Möglichkeit, die Stadt von oben zu sehen“, sagte Dr. Henning Heyden.

Doch das Messing-Modell hielt dem Wetter nicht stand. „Ich hatte nicht mit dem norddeutschen Wetter gerechnet“, erklärte Dr. Henning Heyden. „Nach einiger Zeit sah es einfach nicht mehr schön aus.“ Deshalb habe man sich im vergangenen Jahr entschlossen, dass Modell doch wieder abzubauen. Der Vorsitzende des Ausschusses lobte aber noch einmal das Engagement des Barthers. „Jeder, der etwas für das Gemeinwohl macht, hat Respekt verdient“, erklärte Mario Galepp.

Bronze-Modell kostet rund 35 000 Euro

Die Idee, ein Modell zum Anfassen für Einheimische und Urlauber zu schaffen, blieb auch nach dem Abbau bestehen und sollen nun umgesetzt werden. Allerdings steht die Finanzierung des Projektes noch nicht fest. Die Kosten für ein Bronze-Modell würden bei rund 35 000 Euro liegen, informierte Heiko Mews beim Ausschuss am Montagabend. Der große Vorteil: Bronze sei wetterfest und habe sich auch bei anderen Stadtansichten bewährt. Das benötigte Geld soll unter anderem durch Spenden zusammenkommen.

Und es gab noch einen weiteren Vorschlag beim Tourismusausschuss. So könnten die Kosten für ein geplantes Kunstwerk auf dem Platz der Freiheit umgewidmet werden und für das Barth-Modell genutzt werden.

Anika Wenning