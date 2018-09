Ribnitz-Damgarten

Der Landkreis Vorpommern-Rügen erhält für den Ausbau der Kreisstraße 2 in der Ortsdurchfahrt Damgarten vom Infrastrukturministerium einen Zuschuss in Höhe von rund 330 000 Euro. Die zuwendungsfähigen Ausgaben für das Vorhaben betragen rund 510 000 Euro. Die Gesamtkosten liegen bei knapp 730 000 Euro. Die Fördermittel kommen, der Anteil des Kreises ist in den Haushalt eingestellt, eigentlich wollte der Kreis jetzt schnellstmöglich die Ausschreibung auf den Weg bringen, damit noch in diesem Jahr die Auftragsvergabe erfolgen kann, sagte Pressesprecher Olaf Manzke. Aber mit der Ausschreibung könne man noch nicht wie geplant jetzt starten, weil sich eine neue Situation ergeben habe. Der Grund: Edeka beabsichtigt, den alten Standort in der Herderstraße aufzugeben und auf dem Gelände der ehemaligen Glashütte an der Saaler Chaussee neu zu bauen. Damit Fußgänger den Markt sicher erreichen können, habe man sich sowohl an den Landkreis als auch an den Investor mit der Bitte gewandt, eine entsprechende Querungshilfe zu schaffen, sei es in Form eines Zebrastreifens oder einer Verkehrsinsel, informierte Bürgermeister Frank Ilchmann (parteilos). Dies solle auch dazu beitragen, „Geschwindigkeit rauszunehmen“, erläuterte der Ribnitz-Damgartener Verwaltungschef weiter. Aber es geht nicht nur um diese sichere Fußgängerquerung zum künftigen Edeka-Markt, sondern auch um dessen Anbindung an die Kreisstraße.

Landkreis will mit Stadt und Investor sprechen

Landrat Ralf Drescher (CDU): „Der Fördermittelbescheid ist da und wir wollen auch schnellstmöglich die Baumaßnahmen ausschreiben. Durch die neue Situation – das geplante Bauvorhaben Edeka – muss nun allerdings eventuell auch die Anbindung des entsprechenden Grundstücks an die Kreisstraße neu geplant werden. Darüber müssen wir mit der Stadt und mit dem Investor sprechen. Sollten sich dabei zusätzliche Kosten abzeichnen, müssen wir auch über deren Übernahme sprechen. Das alles verzögert jetzt zwar die Straßenbaumaßnahmen, das ist aber besser, als nach Fertigstellung der Straße gleich wieder mit neuen Baumaßnahmen zu beginnen.“Laut Kreisverwaltung gehe man davon aus, dass mit den Arbeiten an der Barther Straße im Frühjahr nächsten Jahres begonnen werde könne.

Setzungsschäden und Risse in der Straße sollen beseitigt werden

Gearbeitet werden wird im Abschnitt zwischen der Wasserstraße und der Waldstraße. Hier sind Setzungsschäden sowie Risse an der Fahrbahn und am Gehweg aufgetreten. Diese sollen beseitigt werden. Auf beiden Seiten der neuen sechs Meter breiten Straße sollen zudem Gehwege in einer Breite von zwei bzw. zweieinhalb Metern Breite angelegt werden. Die Stadt hätte es gern gesehen, wenn auf der Ostseite der Straße ein Rad-Gehweg gebaut werden würde und einen entsprechenden Antrag gestellt. Doch dem folgte der Kreis nicht. Aus dessen Sicht sei ein Gehweg mit Zusatzschild „Für Radfahrer frei“ ausreichend. Das hat finanzielle Folgen: Bei einem Rad-Gehweg hätte der Kreis die Kosten tragen müssen, bei einem reinen Gehweg sind die Stadt und die Anlieger in der Pflicht. Auch der Abwasserzweckverband Körkwitz ist beteiligt: Da es in Höhe der ehemaligen Damgartener Glashütte eine Lücke in der abwassertechnischen Erschließung gibt, soll diese im Zuge der vorgesehenen Straßenbauarbeiten geschlossen werden.

Edwin Sternkiker