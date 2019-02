Ribnitz-Damgarten

Eine Mitarbeiterin eines Ribnitz-Damgartener Supermarktes ist offenbar auf eine Betrugsmasche reingefallen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich eine unbekannte Frau am Telefon als Mitarbeiter der Zentrale des Einkaufsmarktes ausgegeben und dabei sogenannte Cash-Codes, beispielsweise von Gutscheinkarten für Amazon oder I-Tunes, im Wert von mehreren Hundert Euro ergaunert.

Nach Angaben der Polizei erhielt die Supermarkt-Mitarbeiterin gegen 18.30 Uhr einen Anruf aus der vermeintlichen Zentrale. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es der mutmaßlichen Betrügerin, dass ihr Opfer Aktivierungscodes am Telefon herausgab. Dabei wurde die echte Mitarbeiterin unter anderem mit zeitlichen Engpässen und der Hinzuziehung des vermeintlichen Chefs der Zentrale unter Druck gesetzt. Durch die Preisgabe der Codes entstand der Einkaufsfiliale ein hoher finanzieller Schaden.

Immer wieder verursachen Betrüger mit dieser Masche erheblichen Schaden bei Firmen und auch Privatpersonen. Unabhängig vom Grund der Zahlung gehen die Betrüger laut Polizei nach demselben Schema vor. Die Betroffenen erhalten einen Anruf und werden mit äußerster Dringlichkeit oder auf einschüchternde Weise zur Zahlung bzw. Übermittlung der Cash-Codes veranlasst. Dabei funktionieren diese wie Bargeld. Ist der Aktivierungscode erst einmal am Telefon eingegeben, ist die Plastikkarte wertlos und die Betrüger können mit den Codes nun Ware erwerben.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, niemals Cash-Codes am Telefon an unbekannte Personen weiterzugeben. Im Verdachtsfall solle die Polizei informiert werden.

Robert Niemeyer