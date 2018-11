Neuheide

Für die einen hat der Sommer 2018 alle Erwartungen übertroffen, andere schauen mit sehr gemischten Gefühlen auf ihn zurück. Zu letzteren gehört der Ribnitz-Damgartener Stadtförster Falk Fleischer. Seine Mitarbeiter und er sind für die Bewirtschaftung der 1664 großen Forstfläche des Stadtwaldes, der aus den Revierteilen Neuheide, Freudenberger Wald und Pütnitzer Holz besteht, zuständig. Forstwirtschaftlich genutzt werden von der Gesamtforstfläche rund 1200 Hektar. Fleischer nennt Zahlen: Im Durchschnitt fallen im Jahr 600 bis 650 Liter Regen pro Quadratmeter. Von Januar dieses Jahres bis jetzt seien es gerade einmal 384 Liter pro Quadratmeter gewesen. Zum Vergleich: 2017 waren es im gleichen Zeitraum 698 Liter pro Quadratmeter. Zwar hätte die Forstwirtschaft in Küstennähe den Vorteil, dass durch die Ostsee die Luftfeuchtigkeit hoch sei und sich dadurch in den Morgenstunden Tau auf die Bäume legt, die diesen über die Blätter oder Nadeln dann aufnehmen. In diesem extrem heißen Sommer habe aber dieser Vorteil nicht allzu viel gebracht, so Fleischer.

„Besonders auf den leichten Sandböden des Reviers Neuheide, die regelmäßig auf Regen-Nachschub angewiesen sind, war der diesjährige Sommer eine Katastrophe“, bringt es Fleischer auf den Punkt. Zu diesen sandigen Standorten gehört unter anderem die stadteigene Weihnachtsbaumplantage. Alle 1000 Nadelbäume, die hier in diesem Jahr gepflanzt wurden, seien vertrocknet. Totalausfall. „Damit fehlt ein kompletter Jahrgang“, erläutert Fleischer. Die gute Nachricht: Die meisten anderen, bereits älteren Bäume in der Weihnachtsbaumplantage hätten den Sommer insgesamt gut überstanden, so dass in diesem Jahr wieder genau so viele Öko-Weihnachtsbäume zum Verkauf angeboten werden können wie in den vergangenen Jahren. Rund sechs Hektar groß ist die stadteigene Weihnachtsbaumplantage. Hier wachsen Nordmanntannen, Blaufichten, Omorikafichten, die gemeine Fichte und Kiefern.

Stadtwald besteht aus drei Revierteilen Die Forstfläche des Ribnitz-Damgartener Stadtwaldes ist 1664 Hektar groß. Forstwirtschaftlich nutzbar davon sind nur 1200 Hektar. 173 Hektar sind unter anderem Wege, Wiesen, Moor und Schneisen. Nicht oder kaum nutzbar sind auch die 285 Hektar so genannter Nichtwirtschaftswald. Dort wachsen zwar Bäume wie Erlen und Birken, diese stehen aber in Bereichen, in die man mit Maschinen nicht oder nur sehr schwer hineinkommt. Der Stadtwald besteht aus drei Revierteilen. Zwischen Ostsee und Bodden liegt der direkt an die Ostsee grenzende Revierteil Neuheide mit dem Naturschutzgebiet „Ribnitzer Großes Moor“. Ein weiterer Teil des Stadtwaldes ist der südöstlich von Ribnitz-Damgarten gelegene Freudenberger Wald. Das laubholzreiche Pütnitzer Holz ist der dritte größere Revierteil. Hauptbaumart auf den nährstoffarmen Sanden des Reviers Neuheide ist die Kiefer. Die laubholzreichen Revierteile sind geprägt durch Eichen, Buchen und Eschen.

Einen Fast-Komplettausfall hat es auf der etwa einen Hektar großen Fläche gegeben, wo in diesem Jahr etwa 1,5 Kilogramm Kiefernsamen ausgebracht worden sind. Dieses Saatgut stammt aus der städtischen Kiefernzapfenplantage. Die Zapfen gehen nach der Ernte in die Samendarre nach Jatznick, wo den bereits vorgetrockneten Zapfen durch Wärmezufuhr weiteres Wasser entzogen wird. Tiefgefroren ist ein Teil dieses Saatgutes wieder zurück nach Neuheide gekommen. „Von diesen anderthalb Kilogramm Kiefernsamen sind infolge der Trockenheit gerade einmal zehn Prozent aufgelaufen“, berichtet Falk Fleischer. Nun bleibe im kommenden Jahr nichts anderes übrig, als es noch einmal mit der Aussat von Kiefernsamen zu versuchen.

Zu schaffen macht ihm und seinen Mitarbeitern wie überall im Lande auch der Borkenkäfer, der sich in den Nadelbaumbeständen, besonders in den Fichten, breit gemacht hat. Durch die langanhaltende Trockenheit in diesem Sommer wurden viele Bäume geschwächt und können sich gegen die Fressattacken des Borkenkäfers nicht mehr ausreichend wehren. Da diese Käfer die Leitungsbahnen des Baumes zerstören, wird der Stofftransport unterbrochen, der Baum stirbt ab. Die Nadelbäume in Mischwäldern, wie sie im Stadtforst vorkommen, seien weniger betroffen, so der Stadtförster. Die befallenen Bäume müssen nun so schnell wie möglich raus aus dem Wald. Geld machen lasse sich mit ihnen allerdings nicht, so Falk Fleischer. Denn es gebe ein so großes Angebot bei dem Borkenkäferholz, dass die Preise eingebrochen seien. Aus diesem Grunde verarbeite man die vom Borkenkäfer befallenen Fichten- und Kiefernstämme im forsteigenen Sägegatter und der eigenen Tischlerei, so Fleischer. Das Holz findet dann für verschiedene Zwecke in stadteigenen Einrichtungen und Außenanlagen Verwendung.

Edwin Sternkiker