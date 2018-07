Ribnitz-Damgarten

Um biologische Vielfalt und nachhaltiges Handeln in der Region drehte sich am Sonntag alles im Freilichtmuseum in Klockenhagen. „Feier den Bodden“ hatten sich die Organisatoren der Succow-Stiftung auf die Fahnen geschrieben. Das Fest inklusive einem Markt mit regionalen Anbietern war Teil des auf sechs Jahre angelegten Projekts „Schatz an der Küste“. Ein Wanderpokal ging auf die Insel Rügen.

Regionale Wertschöpfung im Mittelpunkt

Im Zentrum der Organisatoren stand eine regionale Wertschöpfung. In der Region angebaute Produkte sollten auch dort weiterverarbeitet und vermarktet werden, so die Vorstellung von Renée Moreaux von der Succow-Stiftung. Am Ende steht das Ziel, dass die Menschen durch ihr Handeln den Umweltschutz aktiv unterstützten. Die Projektregion erstreckt sich von Westrügen bis zur Rostocker Heide.

Appell an eigene Verantwortung

Vielfältige Anregungen gab es am Sonntag auf dem Museumsgelände. 17 regionale Händler hatten sich eingefunden, dazu sieben Informationsstände, an denen die Besucher alle Fragen zur eigenen Verantwortung und den Möglichkeiten eigenen Zutuns beantwortet wurden und die Erfolge des von vielen Partnern getragenen Projekts „Schatz an der Küste“ der vergangenen Jahre dokumentiert waren.

Natur soll Flächen zurückerhalten

Während einer Einführungsrunde auf der Bühne erläuterte Andreas Sommermann die Ergebnisse einer Studie der Universität Greifswald. In einer repräsentativen Befragung standen die Themen Landwirtschaft und Tourismus obenan. Oftmals beklagten Befragte, dass die Natur aufgrund des Baus immer neuer Bettenburgen zu wenig habe. „Wir haben Leuten, die hier wohnen, eine Stimme gegeben.“ Durch die Renaturierung von Polderflächen konnten der Natur Flächen zurück gegeben werden, betonte Sabine Grube von der in Greifwald beheimateten Ostsee-Stiftung.

Menschen zum Mitmachen animieren

„Wir wollen, das die Leute mitmachen, wir wollen sie motivieren“, nannte Schirmherrin Victoria Herrmann als übergeordnetes Ziel. Dafür seien nicht einzelne große Aktionen nötig, viel mehr für den Umweltschutz werde mit zahlreichen kleinen Projekten erreicht, zeigte sich die TV-Moderatorin überzeugt. Am wichtigsten dabei sei, Vertreter unterschiedlicher Positionen, etwa Landwirtschaft und Naturschutz zu lösungsorientierten Gesprächen an einen runden Tisch zu lotsen. Weil sie in der Region lebe, konnte sie die Entwicklungen hautnah verfolgen.

Wanderpokal geht nach Rügen

Einen ungewöhnlichen Pokal hatte Andrea Gollan vom Hof Buschenhagen mitgebracht. Dorthin war die Auszeichnung „Ort der biologischen Vielfalt“ im vergangenen Jahr für die Renaturierung von Teichen und extensiver Grünlandwirtschaft gegangen. Nun musste sie die „Glocke“ an Familie Braumann vom Hof Salomon für die Bemühungen zum Erhalt der Ralower Salzgraswiesen am Bodden auf Rügen weitergeben. Gefördert wird das Projekt Schatz an der Küste vom Bundesamt für Naturschutz.

Richter Timo