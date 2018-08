Zingst

Der TC Blau-Weiß Barth veranstaltet am Sonnabend zum dritten Mal sein Beach-Tennis-Turnier in Zingst. „Uns liegen 45 Anmeldungen von Teams vor. Gespielt wird auf sieben Feldern“, berichtet Mitorganisator Frank Schröter. In vier Doppel-Konkurrenzen – Damen, Herren, Mixed und Freizeit – werden die Sieger ermittelt. Los geht es um 10 Uhr am Sportstrand des Ostseeheilbades (Strandübergang 6).

Für Interessierte, die sich einmal in dieser Trendsportart ausprobieren möchten, werde es auf eigens dafür vorgesehenen Feldern die Möglichkeit geben, versichern die Veranstalter.

Die Regeln sind denkbar einfach: Gespielt wird als Doppel mit speziellen Beach-Tennis-Rackets. Das Spielfeld hat die Größe eines Beach-Volleyball-Feldes, nur das Netz hängt mit 1,70 Meter bedeutend niedriger. Gezählt wird wie beim Tennis. Allerdings gibt es nur einen Aufschlag, und es geht alles ein wenig bunter und lauter zu.

msz